В бакинской школе состоялась концертная программа, посвященная 100-летию АДР (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Одиннадцатилетней музыкальной школе №35 имени Георгия Шароева состоялась концертная программа, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

Начальник Главного управления культуры и туризма города Баку Вугар Зейналов рассказал на мероприятии о деятельности учебного заведения. Вручив почетные грамоты ученикам музыкальной школы, Зейналов пожелал коллективу учебного заведения дальнейших успехов в деятельности.

Далее была представлена концертная программа. На вечере прозвучали произведения Гара Гараева, Тофига Гулиева, Фредерика Шопена, Антонина Дворжака, Бике Ахундовой, других азербайджанских и зарубежных композиторов.

В заключение хоровой коллектив исполнил произведения Арзу Аббасовой "Bayraq" и Муслима Магомаева "Azərbaycan".

(Автор: Джани Бабаева)

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