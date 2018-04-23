Азербайджанская молодежь участствует в Олимпиаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В школе № 1 имени Тофига Аббасова города Шабран состоялся очередной тур десятой республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В Олимпиаде приняли участие учащиеся 48 общеобразовательных учреждений Губинского, Гусарского, Сиязанского, Хачмазского и Шабранского районов.

Участников Олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина, директор школы № 1 города Шабран Фикрет Шамхалов.

За ходом Олимпиады наблюдали заведующая методическим кабинетом отдела образования Хачмазского района Рейхан Эйвазова и методист отдела образования Шабранского района Фарах Махмудова.

Валентин Денисов передал школе, в которой проводился региональный тур Олимпиады, комплект учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.

Отметим, что олимпиада организована посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане, Министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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