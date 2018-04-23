Азербайджанская молодежь участствует в Олимпиаде (ФОТО)

23 апреля 2018 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В школе № 1 имени Тофига Аббасова города Шабран состоялся очередной тур десятой республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В Олимпиаде приняли участие учащиеся 48 общеобразовательных учреждений Губинского, Гусарского, Сиязанского, Хачмазского и Шабранского районов.

Участников Олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина, директор школы № 1 города Шабран Фикрет Шамхалов.

За ходом Олимпиады наблюдали заведующая методическим кабинетом отдела образования Хачмазского района Рейхан Эйвазова и методист отдела образования Шабранского района Фарах Махмудова.

Валентин Денисов передал школе, в которой проводился региональный тур Олимпиады, комплект учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.

Отметим, что олимпиада организована посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане, Министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Туры Олимпиады по русскому языку и литературе объединили 48 азербайджанских школ (ФОТО)
Социум 17 апреля 10:40
Школьники 38 учебных заведений Азербайджана проверили свои знания по русскому языку (ФОТО)
Социум 9 апреля 14:39
Русский язык и литература в регионах Азербайджана (ФОТО)
Социум 6 марта 12:25
70 учебных заведений Азербайджана приняли участие в Олимпиаде (ФОТО)
Социум 27 февраля 16:34
116 учебных заведений Азербайджана приняли участие в Олимпиаде (ФОТО)
Социум 20 февраля 16:44
В Dünya məktəbi прошла Олимпиада по русскому языку и литературе (ФОТО)
Социум 12 февраля 17:08
Проверены знания учащихся 18 школ Баку (ФОТО)
Культура 6 февраля 11:28
Учащиеся из 17 школ Баку ответили на вопросы по русскому языку и литературе (ФОТО)
Социум 29 января 16:31
180 бакинских школьников проверили свои знания по русскому языку и литературе (ФОТО)
Социум 19 января 10:18
В Азербайджане стартовала юбилейная олимпиада по русскому языку и литературе (ФОТО)
Социум 15 января 19:48
9 суток в пути, 15 тыс. км на автомобиле, на самолете в Нахчыван... (ФОТО)
Социум 7 июня 2017 17:14
В Баку состоится церемония награждения призеров Олимпиады по русскому языку (ФОТО)
Социум 15 мая 2017 14:35
Олимпиада по русскому языку в Габале и Гахе (ФОТО)
Социум 24 апреля 2017 16:03
Олимпиада по русскому языку объединила школы регионов Азербайджана (ФОТО)
Социум 10 апреля 2017 11:43
В Азербайджане стартовала Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе (ФОТО)
Социум 20 февраля 2016 10:52