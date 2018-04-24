Женская мода и неоклассическая любовь азербайджанцев покорила Тбилиси (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси (Грузия) представлен фотопроект "Дефиле сквозь время: каноны женской моды в Азербайджане" азербайджанского фотографа Рустама Гусейнова, посвященный особенностям традиционных женских костюмов и показу современной коллекции женской одежды азербайджанского дизайнера Натаван Алиевой "Neo Classic Love", визуализирующей современное восприятие традиционных женских костюмов в контексте актуальной моды в повседневной одежде. Об этом Trend Life сообщил Гусейнов.

Мероприятие было подготовлено Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде совместно с Инициативным объединением кураторов (ICU). Куратор мероприятия - Кенуль Рафиева.

Выставку открыла директор Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде Лейла Алиева, отметив, что это первая выставка в Тбилиси, посвященная азербайджанской женской одежде.

Автор фотопроекта Рустам Гусейнов подчеркнул важность сохранения и синтеза образов традиционной культуры с современностью, создания непрерывной линии передачи исторического и культурного наследия в сфере дизайна одежды и традиционного искусства.

Мероприятие началось с показа коллекции Натаван Алиевой "Neo Classic Love". Перекликаясь с авторскими фотографиями традиционного облика азербайджанской женщины сделанными Рустамом Гусейновым, коллекция Натаван Алиевой, современная по крою и форме, но акцентирующая внимание зрителя на цветах и узорах национальной одежды 19 века, также использует элементы национального гардероба – кялагаи и вязаные носки. В созданных вручную и с присущей дизайнеру скрупулезностью, аксессуарах, преобладают мотивы национальной вышивки. Эта коллекция связывает историческое прошлое азербайджанского женского костюма с современными тенденциями моды.

Фотовыставку посетило огромное количество гостей, в том числе представители посольства Азербайджана в Грузии и их зарубежные коллеги. Наибольший интерес гостей вызвали яркие самобытные образы азербайджанского традиционного дизайна, тщательно продуманная реконструкция которых, является важным этапом в сбережении национального культурного наследия и узнаваемости национального образа в массовом сознании. Рустам Гусейнов в своих работах уделяет особое внимание интерпретации традиционных головных уборов женщин Азербайджана, подчеркивающих возрастные и социальные различия. Особую прелесть женскому облику придают тончайшие шелковые платки - кялагаи, сочетающиеся с диадемами и арахчынами.

Представленные на выставке работы Рустама Гусейнова посвящены красоте и разнообразию традиционной женской одежды, экспозиция состоит из фотопортретов девушек в традиционной одежде сгруппированных по регионам Азербайджана, демонстрирующих многогранность обычаев и жизни страны. При подготовке работ были использованы образцы одежды из личной исторической коллекции одежды дизайнера и коллекционера одежды Натаван Алиевой.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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