Поэты-шестидесятники молодого Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку прошел вечер русской поэзии периода второй половины ХХ века под названием "Поэты-шестидесятники", сообщили в пресс-службе РИКЦ.

Члены Бакинского молодежного клуба любителей поэзии Лейла Гурбанова, Фидан Аскерова, Аиша Рагимова, Нармина Асланова и Эльдар Джанашвили представили гостям произведения поэтов-шестидесятников - Булата Окуджавы, Беллы Ахмадулиной, Иосифа Бродского, Евгения Евтушенко, Владимира Высоцкого, Андрея Вознесенского и Роберта Рождественского.

Говоря об историческом периоде под весенним названием «оттепель» старшему поколению вспоминается необыкновенно романтическая атмосфера того времени. Воссоздать ее спустя пятьдесят лет и прочувствовать помогают не столько историки или новомодные сериалы, сколько литература 60-х годов, как будто вобравшая в легкие строки влажный воздух оттепели. Духовный подъем, вдохновленный надеждами на скорые перемены, воплотился в поэзии шестидесятников – молодых представителей творческой интеллигенции СССР 60-х годов. Поэтов того времени объединял искренний и сильный эмоциональный порыв, направленный на очищение от пороков прошлого, обретение настоящего и приближение светлого будущего.

Гости вечера, молодые соотечественники и студенты бакинских вузов, с воодушевлением приняли выступление своих сверстников со стихами из прошлого.

(Автор: Вугар Иманов)

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