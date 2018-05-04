Азербайджанский коллектив удостоен звания "Народный ансамбль Украины" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ансамбль "Кавказ", активно продвигающий азербайджанскую культуру в Украине, был удостоен звания "Народный ансамбль Украины", сообщили Trend Life в пресс-службе Объединения журналистов азербайджанской диаспоры (DJB).

Данное звание присуждено Министерством культуры Украины. Основатель и руководитель ансамбля Ниджат Мирзоев отметил, что присуждение им почетного звания Украины является успехом нашего Азербайджана: "Мы к этому шли ровно 7 лет! Неустанный труд и искренняя любовь к своему делу дало заслуженные плоды. Вы внесли свою лепту в танцевальное искусство и в историю хореографии Украины", - сказал Ниджат Мирзоев.

Ниджат Мирзоев родился в городе Агджабеди (Азербайджан), более двадцати лет живет в Украине. Является руководителем Общественной организации "Мир молодежи" и школы Кавказских танцев в Украине, которая обучает национальным танцам Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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