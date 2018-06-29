82-летняя азербайджанская женщина в американском фильме (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Нью-Йорке прошла презентация художественно-документального фильма «День рождения Нармин», снятый американской киностудией UnionDocs, сообщили Trend Life в пресс-службе Объединения журналистов азербайджанской диаспоры (DFJD).

Фильм снят о семье руководителя общества женщин Азербайджан-Америка и Дома Азербайджана в Нью-Йорке Минаввар Вахабовой. Картина повествует о жизни азербайджанской семьи в США на примере трех поколений, интеграции в американское общество, их взглядах на современную жизнь и будущее. Минаввар Вахабова отметила, что на протяжении шести месяцев съемочная группа находилась в их семье, запечатлевая важные аспекты их жизни.

«В январе этого года ко мне обратилась представительница UnionDocs Дженни Гроза и сказала, что хочет снять материал на азербайджанскую тему. Как оказалось, она на протяжении двух лет в качестве волонтера жила в Азербайджане, преподавала английский язык, и всей душой полюбила нашу страну. Съемочная группа - Дженни Роза, Лидия Корнетт и Анш Ранвир, можно сказать, все шесть месяцев были с нами, собрали большой материал и представили очень интересную 25-минутную картину. В фильме три героини – моя 82-летняя мать Исмет ханым, я и 16-летняя дочь Нармин. Выражаю искреннюю признательность за столь тяжелый труд и реализацию столь важного проекта», - сказала Минаввар Вахабова.

Творческий коллектив поделился своими мыслями о проекте, подчеркнув, что главная цель проекта – пропаганда мультикультуральных ценностей в американском обществе.

Фильм будет представлен на международных фестивалях.

(Автор: Вугар Иманов)

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