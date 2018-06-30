Божественная комедия, или современный Ад в Баку (ФОТО)

30 июня 2018 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Ирана в Азербайджане в Государственном музыкальном театре состоялся показ спектакля Театра Titovak "Божественная комедия. Ад" (автор сценария и режиссер Ибрагим Пошткухи) по мотивам поэмы Данте Алигьери, сообщает Trend Life.

На открытии вечера директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев и министра культуры и исламской ориентации Ирана Сейида Аббаса Салехи отметили, Две дружественные страны - Иран и Азербайджан успешно развивают добрососедские отношения в разных областях, и примером тому может служить регулярное проведение Дней культур. Множество общностей в истории и культуре двух братских народов, которые имеют многовековую историю добрососедских отношений и взаимопонимания, играют значимую роль в развитии сотрудничества между двумя странами.

Театр Titovak, который был создан в 1997 году и за эти годы стал обладателем множества международный премий, впервые показал свое искусство в Азербайджане в мае этого года на третьем Шекинском международном фестивале "Театр без границ ", представив спектакль "Макбет - Зар" (Ибрагим Пошткухи, Бехранг Абаспур) по произведению Шекспира "Макбет".

"Божественная комедия. Ад" была представлена зрителям в новой интерпретации, через призму отношений в современном обществе.

В рамках Дней Ирана в Азербайджане, которые проходят с 27 июня по 1 июля в Баку и Гяндже, проводится выставка изделий ручной работы иранских мастеров, представлены фотоработы, живописные произведения, образцы национальной одежды, выступление Национального оркестра Ирана под управлением дирижера Фирудина Шахбариана и солиста Салара Агили, (вокал), презентация фильма известного режиссера Мухаммедрзы Меджиди Талеша "Мухаммед: посланник Аллаха".

(Автор: Вугар Иманов)

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