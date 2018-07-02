В Азербайджане объявлен конкурс: Напиши стихотворение и выиграй денежный приз

2 июля 2018 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/- В рамках проводимого Министерством культуры Азербайджана литературного проекта "SÖZ" ("Слово") объявлен прием произведений на литературный конкурс, посвященный памяти гениального поэта и мыслителя, философа 14-15 веков Имадеддина Насими, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В конкурсе могут принять участие молодые поэты в возрасте до 35 лет; произведения могут быть представлены на азербайджанском, русском и английском языках; желающие принять участие в конкурсе должны отправить одно стихотворение, короткую биографию и одну фотографию на адрес электронной почты sozliterary@gmail.com

Прием произведений на конкурс продолжится до 1 сентября 2018 года.

Финалисты конкурса, выбранные членами жюри - известными литераторами, примуту участие в литературном фестивале в сентябре этого года.

Победители будут объявлены на мероприятии и отмечены дипломом и денежным призом.

I место - 1000 манатов

II место - 750 манатов

III место - 500 манатов

Цели литературного проекта "SÖZ" – выявление и ознакомление с творчеством азербайджанских поэтов и прозаиков, повышение внимания к литературе.

(Автор: Джани Бабаева)

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