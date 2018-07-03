Давай, убей меня, дорогая! Золотая свадьба в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку 8 июля состоится премьера спектакля "Öldürsənə məni, Caniko" ("Давай, убей меня дорогая"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Спектакль поставлен по пьесе турецкого писателя, драматурга и публициста Азиза Несина.

В постановке заняты – народная артистка Азербайджана Наиба Аллахвердиева, заслуженная артистка Гямяр Мамедова, актеры Аллахверди Йолчуев, Тахмина Мамедова, Мушфиг Алиев, Бахрам Гасанов, Анар Сейфуллаев и Анар Сафиев.

Режиссер постановщик – заслуженный артист Ниджат Кязымов, режиссер – Мушфиг Алиев, ассистент режиссера – Сона Мустафаева.

Отметим, что спектакли по произведению Азиза Несина были поставлены на театральных сценах многих стран мира. Несмотря на то, что пьеса написана в комедийном жанре, она о трагедии одиночества. В постановке, которая будет представлена в 8 июля, есть как комические, так и драматические ситуации.

Герои спектакля – давно овдовевшие 68-летняя Сиен и 73-летняя Диха. Они вынуждены жить в подвале здания. Подруги готовятся отметить 50-летие со дня свадьбы Сиен, но сталкиваются с различными неожиданностями.

(Автор: Джани Бабаева)

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