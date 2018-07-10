Мститель из Гянджабасара Шахмар Алекперов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Музейном центре, 17 июля в 16.00, состоится мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения видного киноактера и режиссера, народного артиста Азербайджана Шахмара Алекперова, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие пройдет при организации Министерства культуры, Союза кинематографистов Азербайджанской Республики и Госфильмофонда.

Вниманию гостей мероприятия будет представлена фотоэкспозиция, отражающая творчество актера и режиссера. Коллеги, друзья и близкие Шахмара Алекперова расскажут о его жизни и творчестве, поделятся воспоминаниями.

Шахмар Алекперов родился 23 августа 1943 года в городе Кировабад (ныне - Гянджа). Когда Шахмару было девять лет, семья переехала в Баку. Он обучался на актёрском факультете Театрального института (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С III курса играл на сцене Азербайджанского государственного драматического театра (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). Вскоре от режиссёра Адиля Искендерова получил приглашение в киностудию "Азербайджанфильм" в студию "кинактерство", созданную Искендеровым.

На киностудии "Азербайджанфильм" Шахмар Алекперов проявил себя как актер и режиссер, а также дублировал фильмы. Среди известных ролей - Газанфар ("Семеро сыновей моих"), Иман ("Последний перевал"), Ариф ("Жизнь испытывает нас"), Азад ("В Баку дуют ветры"), Гатыр Мамед("Мститель из Гянджабасара"), Джавидан ("Бабек"), Ибрагим ("Пора седлать коней") и других.

В 1987 году Шахмар Алекперов (совместно с Гюльбениз Азимзаде) снял свой первый фильм "Экзамен". Алекперов снял также такие фильмы как "Газельхан" и "Безбрежная ночь".

Актёр скончался 12 августа 1992 года, после продолжительной болезни на 49-м году жизни.

(Автор: Джани Бабаева)

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