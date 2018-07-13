Азербайджанцы завоевали в Италии Кубок Fatti vedere in tutto il mondo (ФОТО)

13 июля 2018 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана с успехом выступили на IV Международном фестивале искусств "Покажи себя миру" ("Fatti vedere in tutto il mondo") в городе Римини (Италия), сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку. В фестивале приняли участие более 260 конкурсантов из Италии, Азербайджана, России, Казахстана и других стран.

Ученица Одиннадцатилетней музыкальной школы №3 имени Джевдета Гаджиева Нигяр Сеидова (специальность эстрадное пение, педагог Солмаз Гасымова ) и член Дома культуры поселка Бибиэйбат Угур Мамедли (педагог Ханым Мамедова) завоевали первые места на фестивале.

Угур Мамедли также получил памятный подарок от почетного члена жюри фестиваля Фабио Ламборгини (родственник основателя компании "Ламборгини" - Ферруччо Ламборгини). По решению жюри фестиваля Одиннадцатилетняя музыкальная школа №3 имени Джевдета Гаджиева была удостоена Кубка фестиваля.

В Италию был также приглашен обладатель гран-при второго Международного фестиваля-конкурса искусств "Testene Art Baku" Рза Хосровзаде, который исполнил композицию председателя жюри Виктора Пеленягрэ "Не шумите листья", написанную специально для него.

Гала-концерт IV Международного фестиваля искусств прошел в Республике Сан-Марино.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят на открытии зала "Зарядье" в Москве
Культура 12 июля 11:13
Италия заинтересована в сотрудничестве с Россией по ситуации в Ливии
Европа 9 июля 17:34
Австрия ввела временный контроль въезда на границах
Европа 9 июля 15:13
В Италии скончалась самая пожилая жительница Европы
Европа 9 июля 04:03
Италия отказалась от дальнейших закупок истребителей F-35
Европа 7 июля 00:44
"Старый Баку" и азербайджанские танцы на побережье Черного моря (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 4 июля 15:49
Лента новостей
Евросоюз призвал ускорить переговоры об отношениях с Британией после Brexit
Европа 19:55
В первом полугодии отмечался рост прибыли госпредприятий центрального подчинения КНР
Китай 19:48
В МИД Финляндии назвали время встречи Путина и Трампа
Европа 19:39
Китай открыл первый регулярный авиарейс с острова Хайнань в Европу (ФОТО)
Китай 19:27
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане в выходные дни
Общество 19:08
В первом полугодии внешнеторговый оборот Китая вырос на 7,9%
Китай 18:55
Мэй заключит с США соглашение о свободной торговле после Brexit
Европа 18:52
Азербайджанские судьи будут оценивать выступления гимнастов на юношеских Олимпийских играх
Общество 18:52
Россия отменила ограничения на поставки продукции с трех молзаводов Казахстана
Казахстан 18:48