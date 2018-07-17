Талантливый, стиляга, веселый, и по сей день дарящий радость Тельман Адыгезалов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня актеру театра и кино, народному артисту Азербайджана Тельману Адыгёзалову исполнилось бы 65 лет, сообщает Trend Life.

Он рано ушел из жизни, 15 апреля 2010 года, на 57 году жизни скончался от инфаркта…Но оставил после себя большое творческое наследие и любовь миллионов зрителей, которые и по сей с теплотой вспоминают замечательного Актера. Он был всенародным любимцем, прирожденным комиком и запомнился яркими ролями на сцене родной Аздрамы, в телеспектаклях и кинофильмах.

Тельман Аббасгулу оглы Адыгёзалов родился 17 июля 1953 года в Балакенском районе. В 1975 году он окончил актёрский факультет Азербайджанского государственного института искусств.

Сценическую деятельность Тельман Адыгезалов начал в 1980 году в Академическом национальном драматическом театре. Играя на сцене этого театра, Тельман создал такие образы как Зенджирвуран в «Собрание сумасшедших», Дашдемир в «Хуршидбану Натаван», Рахман в «Песня осталась в горах», Флинс в «Макбете», Ханахмед в «Тлеющие костры», Шейпурчу в «Иблис», Телхек в «Вагиф» и другие. Известны также роли актёра в телевизионных спектаклях, таких как «Человек в зеленых очках», «Ордан-бурдан», «Соседи», «Хочу понять» «40 градусов в тени», а также в фильмах «Насими», «Лицом к ветру», «Я вырос на берегу моря» и т.д. Был ведущим передачи "Киноклуб" на AzTV.

Тельман Адыгезалов был веселым на сцене, с душой отрывался на свадьбах друзей, любил шутить и смеяться, но в жизни был довольно замкнутым человеком и не любил рассказывать о личной жизни. Коллеги отмечали, что Тельман Адыгезалов отличался индивидуальностью, основанной на эстетических принципах народных игровых спектаклей. Он очень любил театральную сцену и боролся с безвкусицей в искусстве.

"Уличный" жаргон и неграмотная речь на телевидении стали нормой. А все потому, что молодежь мало читает. То, что они слышат дома, на улице, то и произносят в эфире. Особенно удручает, когда на жаргоне разговаривают люди, претендующие занять свое место в искусстве. Теперь представьте себе, во что может превратиться наше искусство, если эфир заполнят такие люди? Необходимо учиться у таких корифеев азербайджанской сцены как Сиявуш Аслан, Яшар Нури, Ильхам Намик Кямал. Эти люди воспитывались и росли на произведениях европейских, русских, восточных и, естественно, азербайджанских классиков".

Актер считал, что одними запретами на телеканалах, как это предлагали его коллеги, ничего не добьешься, если молодежь сама не будет работать над повышением своего кругозора и культурного уровня. Народный артист, который был более известен как комик, считал, что существует большая потребность в постановке классических произведений.

"Театр - это средство пропаганды азербайджанской культуры в мире. Азербайджанский театр имеет вековую традицию - у нас великая театральная школа, и ее надо развивать. Но без хороших сценариев театр обречен на вымирание. Каждому народу необходимо иметь своих, доморощенных драматургов. Без этого никакая профессиональная труппа актеров, никакой театр не способны будут привлечь зрителя. Возродить интерес к театру надо, повышая уровень интеллекта, культуры нашего народа, путем пробуждения в нем интереса к своей истории".

Он всегда был строен и подтянут, от него веяло жизнерадостностью, умел заряжать окружающих своей, кажется, нескончаемой энергией. Один из самых известных стиляг нашего города 70-80-х годов, на которого всегда заглядывались девушки, мог отдать последние деньги, ради хорошего костюма или куртки.

"Это меня разоряло, но я пытался не отставать от самых "продвинутых" парней города. Вы не представляете, как из-за этого приходилось "затягивать пояса"! Никогда не забуду, как я покупал куртку итальянской фирмы "Канали". Расплачивался затем, наверное, целый год, отдавая деньги по частям, но ни разу об этом не пожалел. Так как считал, что у меня должна быть такая куртка! Многие мои друзья смотрели на меня, как на сумасшедшего, когда узнавали, во сколько обошлась мне эта покупка...Очень люблю костюмы. Особенно обращаю внимание на их лекала, чтобы они не сковывали движения. А цвет костюмов предпочитаю в зависимости от настроения - от черного до ярко желтого. Очень большое внимание уделяю ремням. Долго выбираю, какой из них надеть, прежде чем куда-либо выйду. Однако, я не могу понять людей, которые наряжаются на похороны, как на свадьбу. Причем, к сожалению, это касается как женщин, так и мужчин. Я сам был свидетелем тому, как на траурные мероприятия приходили в голубых рубашках или светлых пиджаках. Такое недопустимо!"

И не выглядел на свои года, только по глазам, в которых отражалась усталость прожитых лет и пройденного пути, можно было сказать, что у этого человека за спиной богатый опыт прожитой жизни.

"Мы, актеры, видим зал только по окончании спектакля, но уже во время спектакля мы чувствуем реакцию зала. Зритель бывает разный - кто-то выдает адекватную реакцию, ту, которую ожидали встретить автор, режиссер, актеры, а кто-то уходит, не дождавшись окончания".

(Автор: Вугар Иманов)

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