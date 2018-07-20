Джет Ли и Митхун Чакраборти будут работать с азербайджанскими каскадерами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ​​​​​​​​​​В Баку в АМИ Trend прошла пресс-конференция азербайджанских каскадёров – представителей международной группы NOMAD, сообщает Trend Life.

Ведущая мероприятия Лала Газанфар отметила, что главная тема встречи - участие азербайджанских каскадеров Саина Фарманлы, Вугара Мамедова, Эмина Абышова, Турала Халилиа и Турала Ширмамедова в съемках исторического фильма о легендарной победительнице персидского царя Кира – царице массагетов Томирис. Картина снимается киностудией "Казахфильм" совместно с кинокомпанией "Сатайфильм" по заказу Министерства культуры и спорта Казахстана. Съемки завершатся к концу года. Впервые наши каскадеры приняли участие в столь масштабном международном проекте!

Руководитель национального представительства NOMAD Саин Фарманлы рассказал, что каскадерская группа NOMAD, основанная в 2003 году известным цирковым артистом и конным акробатом Жайдарбеком Кунгужиновым, известна на весь мир. Они снимались в сериале "Марко Поло", ставили трюковые сцены в фильмах "Кочевник", "Жаужүрек мың бала", "Монгол" и "47 ронинов", сражались с Сильвестром Сталлоне и Джетом Ли, пробивали стену на лошади в фильме "Дневной дозор".

"Для нас большая честь, что пригласили принять участие в съемках картины «Томирис», которая является одним из крупнейших исторических проектов в истории казахского кино. Авторы надеются создать картину, которая была бы увлекательной для широкого зрителя и в то же время, как можно лучше отражала древние традиции тюркского народа, культуру и дух Великой степи. И еще это говорит о нашем профессионализме, ведь не каждого приглашают на такие крупные проекты", - сказал Саин Фарманлы, который в прошлом году прошел курсы каскадеров в Голливуде, а в 2016 году открыл Академию каскадеров в Баку.

В группе Саин Фарманлы сегодня десять каскадеров и что большая редкость для нас – девушка по имени Айтадж Алиева, которая занимается каратэ. Саин Фарманлы выразил надежду, чтобы девушки активнее вовлекались в эту сферу.

"Каскадёр - профессия интересная, опасная и захватывающая одновременно. Ею могут овладеть люди отважные, азартные, рискованные, хладнокровные. Каскадёр - это профессия на стыке спорта и искусства. Бывали случаи, когда из каскадёров получались блестящие актёры: Александр Иншаков, Жан Маре, Джеки Чан. Мы тоже к этому стремимся. В Азербайджане всегда были каскадеры, но эта сфера недостаточна развита. Мы хотим создать в стране каскадерскую школу на основе самых высоких международных стандартов. У нас уже есть предложения в кинопроекты с участием Джета Ли и Митхуна Чакраборти, а также ведутся переговоры с представителями Джеки Чана. Для нас большая гордость, что смогли вывести нашу школу на международный уровень", - подчеркнул Саин Фарманлы.

Первый секретарь посольства Казахстана в Азербайджане Нурбек Алмашов отметил важность развития отношений между братскими странами. Заслуженный артист Азербайджана Ильгар Джахангир, продюсер Медина Мелик и дизайнер Шалаля Магсудова поддержали коллектив и пожелали дальнейших успехов.

(Автор: Вугар Иманов)

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