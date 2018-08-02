В Баку почтили память видных кинематографистов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с Днем национального кино, который ежегодно отмечается в Азербайджане 2 августа, члены правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) посетили Первую и Вторую аллеи почетного захоронения в Баку и почтили память видных азербайджанских деятелей кино, сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

Кинематографисты почтили память Гасана Сеидбейли, Тофига Тагизаде, Расима Оджагова, Мухтара Дадашева, Гусейна Сеидзаде, Адиля Искендерова, Рзы Тахмасиба, Исмаила Османлы, Лейлы Бадирбейли, Рашида Бейбутова, Насибы Зейналовой, Алескера Алекперова, Наджибы Меликовой, Барат Шекинской, Мелика Дадашева, Лютфали Абдуллаева, Агагусейна Джавадова, Мамеда Алили, Гасана Турабова, Шахмара Алекперова, Гаджибабы Багирова, Яшара Нури, Сиявуша Аслана, Эльбея Рзагулиева и многих других видных азербайджанских деятелей кино, возложили цветы к их могилам.

(Автор: Джани Бабаева)

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