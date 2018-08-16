Фестиваль азербайджанского кино: комедии, драмы и остросюжетные триллеры

БАКУ /Trend Life/ - С сегодняшнего дня в Park Cinema стартует фестиваль азербайджанского кино, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema. В рамках фестиваля 16 по 23 августа в Park Cinema Metropark будут ежедневно повторно показываться самые успешные фильмы этого и прошлого года.

В программу фестиваля азербайджанского кино вошли следующие фильмы:

"Qızqaçırtma" - комедийный фильм, режиссером которого является Руфат Шахбазов.

Фильм рассказывает историю Гюндюза, влюбленного в дочь богатого человека, которую отец хочет выдать замуж. Гюндюз, внезапно узнавший о существовании агентства "Qızqaçırtma", решается обратиться туда и выкрасть прекрасную невесту. После долгих усилий невесту крадут, но она оказывается не его возлюбленной, а сестрой-близнецом…

В фильме снимались Ферда Амин, Севиндж Сафарова, Севиль Сафарова, Масума Мамедова, Эльшан Гаджибабаев и другие.

"Bəxt Üzüyü 2" – комедийный фильм, являющийся продолжением известного фильма режиссера Рамиза Азизбейли "Bəxt üzüyü", снятого в 1991 году по одноименной повести видного писателя-драматурга Вагифа Самедоглу.

По сюжету фильма, Расим – богатый бизнесмен, а семейная чета Мошу Гоязанлы и Сойлю у него в услужении. К Расиму из Германии возвращается дочка, которая там учится, вместе со своим любимым и просит у отца благословения. Однако семья Мошу Гоязанлы и Сойлю решают помешать этой помолвке, чтобы женить своего родственника на дочери бизнесмена… Здесь и начинаются забавные приключения с неожиданными поворотами сюжета и искрометным юмором…

Режиссер-постановщик – Анвер Мансуров, оператор–постановщик - Надир Мехтиев, авторы сценария - Таир Иманов, Алекпер Алиев, Муталлим Гасанов, Мамедали Кязымов, исполнительный продюсер – Мирсалам Мирсаламов, художник-постановщик – Ровшан Мехтиев, композитор - Вугар Джамалзаде.

"İkinci Pərdə" - фильм талантливого режиссера Эмиля Гулиева в жанре социальной драмы, раскрывающий горькие реалии современного общества. Учитывая, что первая часть этой драмы, вышедшая в апреле 2016 года, вызвала огромный резонанс, фильм ожидался зрителями с огромным нетерпением. Вторая часть фильма, в свою очередь, имела не просто не меньший успех, а вызвала ещё больше восторга у зрителей.

Перед одним из главных героев фильма стоит непростая задача – раскрыть ли другу тайну, после которой жизнь всех друзей, а в первую очередь его самого, изменится. Разрушить семью друга или сохранить покой во лжи - дилемма, вокруг которой разворачивается сюжет.

Напомним, что главным продюсером картины является Орхан Мардан, авторами сценария – Эмиль Гулиев, Пярвиз Гасанов и Орхан Мардан, оператор – Дмитрий Суворов, художник-постановщик и художник по костюмам – Шаин Гасанли.

"Ağ Tük" – также фильм комедийного жанра, режиссером которого является Эльмир Сулейманов.

Фильм рассказывает историю Асимана и Исибалы, которые в прошлом были ворами и хулиганами, но теперь поклялись сами себе встать на истинный путь. Однако героям предстоит нелёгкое испытание – поддаться искушению и совершить ещё одно преступление или продолжить свой правильный образ жизни.

В ролях снимались такие известные актеры, как Ферда Амин и Мушвиг Шахвердиев.

"Don Marleone" - фильм, который снят в жанре остросюжетного триллера, рассказывает о жизни американских гангстеров и мафии начала 20 века. Динамичная картина изобилует интересными трюками и боевыми сценами.

Главный продюсер и автор сценария – Рашад Сулейманоглу, режиссер – Джабир Гаджиев, оператор-постановщик – Мухаммед Ага, арт-директор - Кенуль Кенгерли, исполнительные продюсеры – Тофиг Мустафаев и Рагим Агаев, монтаж – Шахмар Гашимов. В ролях сыграли Рустам Джабраилов, Натаван Эфендиева, Вюсал Гаджи Гадир, Алибей Маммедли, Саин Фархад, Мурад Абдуллаев, Нофель Шахлароглу, Ровшан Маммедли, Вадим Мусаев. Айшад Мамедов, Азер Айдемир, Ягуб Зейналов, Махир Дервиш, Зарина Гурбанова, Бахрам Багирзаде, Этибар Исаев, Исмаил Керимов и другие.

"Mən Klounam" – фильм, снятый в жанре драмы, повествующий о платонической любви двух людей. Режиссёром фильма выступил Самир Гуламов.

В фильме снимались такие талантливые актеры, как Шахрияр Абилов, Айнур Абилова, Рашад Кесеменли, Аждар Зейналов, Ферда Худавердиев, Севиндж Алиева и другие.

"Aşka Geldik" – комедия совместного производства Азербайджана и Турции.

Помимо турецких актеров, таких как Метин Йылдыз, Шенер Кокаййа и других, в фильме снялся наш талантливый комедийный актер Ферда Амин.

Все фильмы уже можно посмотреть в Park Cinema Metropark. Цена билетов – 2 маната, приобрести их можно как в кассе кинотеатра, так и на на официальном сайте http://parkcinema.az/

(Автор: Джани Бабаева)

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