Азербайджанский певец выступит на творческом вечере Ларисы Рубальской в Москве

12 сентября 2018 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров примет участие в творческом вечере поэтессы, заслуженного деятеля искусств России Ларисы Рубальской, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Конгресс-Центра им. Плеханова в Москве, где пройдет мероприятие.

На концерте, который состоится 21 октября, выступят многие известные артисты российской эстрады, участники популярных телепроектов, чьи творческие судьбы связаны с песнями на стихи Ларисы Рубальской. Они подарят зрителям свой талант и хорошее настроение.

"Каждая песня на стихи Ларисы Рубальской – это история, увиденная поэтессой в жизни. Каждый артист считает за честь иметь в репертуаре песню или романс на стихи выдающейся и любимой поэтессы", - отмечается на сайте Конгресс-Центра.

Напомним, что Эмиль Кадыров родился и вырос в Азербайджане. Является выпускником Бакинской музыкальной школы имени Рашида Бейбутова по классу классической гитары и Белгородского музыкального колледжа, участником мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской, лауреатом международных конкурсов.

Эмиль Кадыров представил Азербайджан на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018" в Сочи (Россия).

(Автор: Джани Бабаева)

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