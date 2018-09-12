Проект "Yaradanlar və yaşadanlar" представлен в новом формате (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения в новом сезоне провели первый вечер в рамках проекта “Yaradanlar və yaşadanlar” (Творящие и дарующие жизнь), сообщили Trend Life организаторы.

Третий сезон проекта, который нашел большой отклик любителей высокого музыкального искусства, будет представлен в новом формате. Особое внимание уделено жизни и творчеству известных исполнителей мугама, чьи бюсты установлены в фойе Международного центра мугама, гостям будут представлены композиции из репертуаров ханенде.

В концертной программе выступили народные артисты Гюльяз Мамедова, Тейюб Асланов, заслуженный артист Эхтирам Гусейнов, исполнители мугама и народных песен Айшан Мехтиева, Забита Алиева и другие. Гостям были представлены произведения видных азербайджанских композиторов Джахангира Джахангирова, Алекпера Тагиева, Огтая Раджабова, Рамиза Миришли, Бахрама Насибова и другие.

Главная цель проекта – живое общение зрителей с мастерами культуры и искусства.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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