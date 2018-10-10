Такого вечера в Баку еще не было! Как пройти сквозь время - женщины, кялагаи, поэзия (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова представлен кураторский проект Кенуль Рафиевой "Сквозь время", сообщает Trend Life. Мероприятие организовано Объединением инициативных кураторов (ICU) при поддержке Центра творчества Магсуда Ибрагимбекова.

Проект "Сквозь время" - воздает дань женщинам Азербайджана, яркие образы которых и по сей день служат источником вдохновения творческим людям. В 2018 году исполнилось 100 лет со дня создания первой на мусульманском Востоке парламентской республики - Азербайджанской Демократической Республики. В течение этих ста лет образ и роль азербайджанской женщины было значимым в различных областях социальной и общественной жизни.

В рамках проекта были представлены фотопортреты фотохудожника Рустама Гусейнова, на создание которых вдохновили исторические образы азербайджанских женщин, играющих ключевую роль в культурном и литературном наследии страны.

Проект "Сквозь время" - это свободное воссоздание в современности широко известных в прошлом традиционных литературных вечеров, в которых принимали участие такие поэтессы, как Хуршидбану Натаван, Хейран-Ханум, Гамэр-бейим Шейда, читающих стихи знаменитых поэтесс - Мехсети Гянджеви, Разии Гянджеви и других.

Выступившая на открытии вечера директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова поприветствовала гостей и участников мероприятия.

"Добро пожаловать! Очень рада, что это мероприятие проходит Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова. Надеюсь, что вы получите большое удовольствие от вечера", - обратилась она к аудитории.

Автор идеи и куратор проекта Кенуль Рафиева рассказала о концепции проекта, сочетающего поэтический перформанс с фотопортретами девушек в национальной исторической одежде.

Посредством проекта Рафиева приглашает зрителя совершить своеобразное путешествие сквозь историческое прошлое к современности. В то время как костюмы показывают внешние элементы традиционного женского облика, творчество поэтесс раскрывает характер и внутренний мир женщины, сотворив уже вполне осязаемую связь между внешним обликом и мироощущением.

По словам Рустама Гусейнова, во время его путешествий по странам Европы и Азии он видел огромное количество исторических реконструкций.

"Меня поразило, то что в этих странах традиции не прерываются - вещи, которые носили сотни лет назад, до сих пор в ходу, но ни как полные реплики, а именно то, что постепенно интерпретируют, применяют различные вариации исторического наследия в современном дизайне. Когда я начинал свой проект, это была небольшая серия образов, для того чтобы показать, как это могло бы выглядеть. Постепенно, год за годом, я снимаю все новые и новые серии. И даже стал замечать, что некоторые принимают мои фотоснимки за реально исторические", - отметил Гусейнов.

В музыкальной части вечера выступил азербайджанский исполнитель, участник французской версии музыкального телешоу "The Voice" Араз Гумбатлы, который вначале представил слушателям азербайджанскую народную песню "Сары гялин", исполнив в своей манере на гитаре.

Ведущий вечера, искусствовед Рафаэль Гюльмамедов рассказал о роли известных поэтесс в истории азербайджанской литературы, искусстве, социальной жизни, а также об их духовном мире и поэтическом таланте.

Далее слово было передано поэзии - были прочитаны фрагменты поэтических произведений как Мехсети Гянджеви, Хейран-Ханум и других, так и современных, и проведены параллели к западными современным поэтам и поэтессам из разных эпох.

Стихи прочитали заслуженный артист Азербайджана Эльшан Рустамов, поэтессы Ульвия Ахундова и Ирина Шипилова.

Прочитанные стихи звучали на азербайджанском, русском, английском языках, давая возможность лучше узнать и познакомиться с творчеством поэтесс прошлого. Строки известных поэтесс проникали в душу каждого гостям вечера, подарив непередаваемые эмоции и впечатления.

Гости мероприятия с большим интересом ознакомились с фотопроектом Рустама Гусейнова, посвященного красоте и разнообразию женского костюма различных регионов Азербайджана. Экспозиция фоторабот включала 20 портретов девушек в традиционной одежде разных регионов Азербайджана. При создании фоторабот была использована частная коллекция дизайнера Натаван Алиевой. Первые фотопортреты серии были отсняты в 2014 году, последние несколько месяцев назад. При съемках использовались аутентичные азербайджанские женские костюмы XIX века.

Экспозиция включала демонстрацию яркой части традиционного женского облика – кялагаи, автора Рены Ибрагимбековой.

На вечере была также представлена документальная хроника инсталляции Дэнис Винтер "Пишущая машинка для рисования" 2017 года, где куски фрагментированной речи, исполняемой говорящим хором, сопровождаются захватывающими проекциями изображений айсбергов на потолок немецкого костела, вдохновение для своего творчества автор ищет в путешествиях.

Для поэтического перфоманса стихи, переведенные на различные языки, Денис Винтер распечатала на сложенных листах бумаги, создав тем самым фрагментированные тексты. Автор, пропуская эти тексты через свое восприятие, создает величественный поэтический перформанс из нескольких голосов. Хор, исполняя эти "разломанные" стихи, дополненные специфическими слайд-проекциями, реализованными Винтер, перекликается с собраниями тюркских мыслителей, где всего лишь одно произнесенное в тишине слово, могло задать начало целому философскому течению.

(Автор и фото - Джани Бабаева)

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