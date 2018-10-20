Нубар Новрузова в 60 лет "стала матерью" – праздник для друзей и зрителей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку прошел праздничный вечер, посвященный 60-летию заслуженной артистки Нубар Новрузовой, сообщает Trend Life.

Поздравить актрису пришло множество ее друзей, известных артистов и поклонников творчества. 44 года жизни Нубар Новрузова отдала сцене, и эти годы как одно мгновение были переданы через видеокадры, позволяя зрителям насладиться творчеством Актрисы.

Ведущий вечера, телеведущий Салах Багиров отметил, что не все любители театра и кино задумываются, что за красивыми и эффектными кадрами стоит весьма сложная работа артиста, выкладывающегося с полной самоотдачей, когда тщательно прорабатывается каждая деталь, самоотверженно погружаясь в образы и стараясь передать весь философский посыл, который необходимо донести до публики. Только благодаря ювелирной актёрской игре зрители начинают верить в происходящие на сцене или экране события и сопереживать героям, проживая их жизнь до самого конца. Такой и является Нубар Новрузова, или как ее называли в молодости – девушка с большими зелеными глазами, одна из красивейших актрис 80-х, азербайджанская Орнелла Мути, всегда завораживающая зрительскую аудиторию своим неповторимым талантом и харизмой. На ее счету масса картин и спектаклей, оставивших неизгладимое впечатление, всегда становившихся популярными. Нубар Новрузова давно зарекомендовал себя, как непревзойдённый мастер, способный сыграть абсолютно любого персонажа. Однажды, в 46 лет она даже сыграла на сцене 16-летнего подростка! Именно поэтому режиссёры с большим удовольствием работают с неоспоримым знатоком своего дела. Творцы прекрасно понимают, что она обязательно справится с поставленной задачей на все сто процентов. Об этом говорили и делились своими интересными воспоминаниями народные артисты Рафиг Алиев, Тариэль Гасымов и Ясин Гараев, заслуженная Лятифа Алиева, режиссеры, заслуженный деятель искусств Азербайджана и Калмыкии Бахрам Османов, заслуженный артист Ниджат Кязымов. От имени Союза театральных деятелей Азербайджана актрисе была преподнесена "Золотая медаль".

В юбилейном вечере Нубра Новрузова блистательно сыграла главную роль в новом спектакле по пьесе "Ana" ("Мать") азербайджанского классика, поэта и драматурга Гусейна Джавида, поставленного Бахрамом Османовым. Она воплотила образ матери по имени Сельма - смелой и в то же время, любящей и ласковой, которая ждет своего сына. И даже гуманизм, проявленный в отношении убийцы ее сына, был представлен во всем великолепии актерского мастерства. В заключении Нубар Новрузова выразила искреннюю признательность родному коллективу и гостям вечера за внимание к ее творческой деятельности. Зрители, стоя и продолжительными овациями приветствовали Актрису, выйдя на сцену, одаривая поздравлениями, добрыми словами и цветами…

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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