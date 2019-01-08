Азербайджанский праздник в Дубае (ФОТО, ВИДЕО)

8 января 2019 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Дубае (ОАЭ) на центральной площади урбанистического района City Walk состоялся праздничный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира, организованный при поддержке посольства Азербайджана в ОАЭ, генконсульства Азербайджана в Дубае и компании Beat Group, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Специально для праздничного концерта на центральной площади была построена сцена, установлен огромный монитор. Ведущая вечера Лейла Гулиева рассказала гостям об истории учреждения Дня солидарности, богатых исторических и культурных традициях нашей страны.

На концерте выступили заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева и популярный исполнитель Хайям Нисанов. Они в сопровождении талантливых музыкантов из группы "Хиджаз" покорили сердца публики своим исполнением. Программа, с которой выступили артисты, была тщательно продумана, в нее вошли известные хиты из их репертуара и азербайджанские народные песни. Каждую композицию аудитория встречала бурными овациями. Одним из самых запоминающихся моментов стало исполнение зрителями в едином порыве азербайджанского народного танца "Яллы".

Праздничный концерт завершила композиция "Азербайджан" из репертуара легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева, которая была представлена в виде виртуального дуэта с Тунзалей Агаевой и Хайямом Нисановым.

(Автор: Джани Бабаева)

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