В Баку пройдет потрясающее музыкальное шоу Cinema Hits Show

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 23 февраля в 19.00 пройдет потрясающее музыкальное шоу Cinema Hits Show оркестра IP ORCHESTRA под управлением известного российского музыканта, дирижера, композитора из Санкт-Петербурга Игоря Пономаренко, сообщает Trend Life.

В концертной программе будут представлены хиты всемирно известных композиторов Эннио Морриконе, Рамина Джавади, Владимира Косма, Нино Рота и других. Прозвучат композиции из культовых фильмов “Titanic”, “The Godfather”, “Game of Thrones”, “Fifth Element”, “Sherlock Holmes”, “Star Wars”, “Pirates of the Caribean”, “Harry Potter”, “Kill Bill”, “Pink Panther”, “Pretty Woman”, “Джентльмены удачи”, “Бриллиантовая рука” и других.

Цена билетов от 10 до 60 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

Игорь Пономаренко неоднократно давал концерты в Баку. Игорь Пономаренко - знаковая личность в мире классической музыки.З а свою творческую карьеру он дал более четырех тысяч концертов. Ему аплодировали такие известнейшие концертные залы мира как «L’Olympia» в Париже, «Queen Elizabeth Hall» в Лондоне, Шанхайский Большой театр, Туринская опера, Университет Дубая, он выступал во всех известных залах Санкт-Петербурга и Москвы. До 2000 года он был известен как музыкант знаменитого «Терем -квартета», но захотел перемен, ушел из ансамбля и организовал свой – «Ма.Гр.Иг.Ал.». Успешно занимается концертной деятельностью в России и за рубежом. В настоящем успешно сотрудничает как с популярными исполнителями как российской (Дима Билан, Би-2, Моральный Кодекс, Ленинград), так и зарубежной сцены (Кен Хенсли).

(Автор: Вугар Иманов)

