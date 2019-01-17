Зима, тепло, ностальгия…Амалия Панахова…Жизнь продолжается… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел вечер "Я рождена, чтобы стать актрисой", посвященный памяти блистательной актрисе театра и кино Амалии Панаховой (15.06.1945 – 08.11.2018), сообщает Trend Life. Вечер был организован в рамках литературно-художественного проекта "Söz" ("Слово") и прошел с участием актеров Бакинского муниципального театра, который создала народная актриса.

Выступившие председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, кинорежиссёр, народный артист Эльдар Кулиев, депутаты Милли Меджлиса Шамсаддин Гаджиев и Ганира Пашаева, руководитель проекта "Söz", поэтесса Нигяр Гасанзаде отметили, что Амалия Панахова внесла большой вклад в национальное театральное и киноискусство.

Народная артистка Азербайджана, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", заслуженный работник науки и культуры Европы, профессор Государственного университета культуры и искусств, доктор искусствоведческих наук Амалия Панахова за более чем 50-летнюю творческую деятельность в театре и кино создала множество ярких образов.

Многочисленные запоминающиеся образы, с большим мастерством созданные в театре и кино, обращались к национальному и мировому драматургическому наследию, характеризировались естественностью, искренностью и лирико-психологической глубиной. Среди них такие образы, как Томрис, Хуршидбану Натаван, Месхети Гянджеви, Медея, Бурла Хатун, Лариса, Офелия и другие, входящие в золотой фонд нашего искусства. Мастерство актрисы служит наглядным олицетворением того, что она прекрасно владела тонкостями этого искусства и завоевала любовь миллионов. Более 500 ролей в театре и кино, а также постановка около двадцати спектаклей в качестве режиссера говорят сами за себя. Амалия Панахова занималась и активной общественной деятельностью. В Милли Меджлисе была председателем Межпарламентской комиссии СНГ по вопросам культуры, туризма и информации. Колоссальный труд вложила в работу над законом "О театре и театральной деятельности".

Гостям были представлены видеокадры из творческой жизни Амалии Панаховой. Актеры Бакинского муниципального театра представили сцены из спектаклей и фильмов, в которых играла или ставила Амалия Панахова.

Холодный зимний день, который согрела теплота актеров и зрителей, близких и родных Актрисы, ностальгия души по человеку, который любил и ценил эту жизнь и людей, возможно выразить в знакомой «Жизнь продолжается…», но многозначительной фразе, потому что творчество Амалии Панаховой будет жить вечно… А память об Амалии Панаховой, известном мастере кино и театра, организаторе, педагоге и отзывчивом человеке, навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал и любил...

Организаторы - Министерство культуры Азербайджана, Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, Международный центр мугама, Главное управление культуры города Баку и литературный проект "Söz" Министерства культуры Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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