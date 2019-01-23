Азербайджанская писательница совершила сделку с совестью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Каждый человек имеет свои представления о жизни, систему ценностей и приоритетов, собственные принципы как стоит или не стоит жить. В этом смысле человек – существо духовное, хотя эти составляющие могут получать как положительную, так и отрицательную оценку со стороны окружающих. К тому же, человеку присуща двойственность натуры - всегда идет внутренняя борьба добра со злом. И в жизни наступает такой момент, когда происходит отступление от собственных убеждений и принципов. Например, попадаешь в такую ситуацию, когда не можешь однозначно определиться сделать или не сделать, когда просчитать варианты исхода событий - нереально. Вот тогда и возможна сделка. Возможна ли? Только заключается она постфактум, когда дело сделано под воздействием тех или иных обстоятельств. Оправдать сделку с совестью могут только субъективные обстоятельства. Ведь совесть - она у каждого своя. Наверное, единицы тех людей, которые живут исключительно твердо следуя своим принципам...

В Баку в Центре распространения книг Azerkitab прошла презентация книги писателя, переводчика, члена Литературно-творческой ассоциации «Луч», Союза писателей и Союза художников Азербайджана Лалы Умуд (Багировой) «Сделка с совестью», сообщает Trend Life.

Среди гостей были руководитель «Луча», профессор Тофик Меликли, заслуженные деятели искусств Говхар Гасанзаде и Шафаг Алиханлы, вокалист и композитор Гасым Халилов, поэт Сахиб Мамедов и другие, которые отметили, что рассказы автора привлекают читателя своей искренностью и задушевностью, меткими жизненными наблюдениями, а также точностью деталей, описывающих национальный быт, нравы и обычаи.

По словам Лалы Умуду, данную книгу она посвятила своему отцу, человеку, научившему ее самому главному в жизни – любить и прощать. На вечере была также презентована книга писательницы «Урок любви», переведенная с русского на азербайджанский язык. В заключении прошла автограф-сессия автора, которая сама же проиллюстрировала книги.

(Автор: Вугар Иманов)

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