В Азербайджане объявлен прием песен на "Евровидение 2019"

24 января 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Общественное телевидение и радио Азербайджана (İTV) объявило о приеме песен на Международный конкурс "Евровидение 2019", сообщили Trend Life в пресс-службе İTV.

Общественное телевидение Азербайджана, которое является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение", огласило условия участия, обратившись к отечественным и зарубежным композиторам.

Авторы слов и композиторы, должны представить текст и музыку песни в версии "mp3". По условиям организаторов конкурса - Европейского вещательного союза, максимальный хронометраж композиции - 3 минуты.

Композиция до 1 сентября 2018 года не должна быть обнародована общественности, а также представлена официально в медиа пространстве (телевидение, радио и интернет ресурсы).

Представленная композиция не может быть кавер-версией песен других музыкантов. Музыка и музыкальные инструменты, используемые в песне, должны быть в оригинале.

Каждый участник отборочного тура также должен предоставить информацию о себе.

Желающие принять участие в отборе композиций с сегодняшнего дня могут отправить свое заявление на электронный адрес eurovision2019@gmail.com. Прием заявок завершится 7 февраля 2019 года.

Выбор исполнителя отобранной композиции принадлежит компании "Общественное телевидение и радио Азербайджана".

Конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать").

(Автор: Джани Бабаева)

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