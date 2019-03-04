Одинокая и лишенная счастья: "Небесная" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках II фестиваля экспериментальных спектаклей "Boş məkanın dolğunluğu" ("Полнота пустого пространства") на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоялся показ моноспектакля "Небесная", сообщает Trend Life.

Фестиваль проходит в столице Азербайджана 1-9 марта. Он посвящен памяти известного актера и режиссера, заслуженного деятеля искусств Вагифа Ибрагимоглу.

Спектакль поставлен по пьесе "Небесная, или Четыре часа из ее жизни" современных российских драматургов Алексея Щипанова и Андрея Абросимова. В постановке занята актриса Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна Милана Соколенко. Режиссер-постановщик спектакля - Рауля Турккан.

Порой современные женщины, достигая больших высот в карьере, бывают одиноки и лишены самого главного – счастья и любви. Не познала женского счастья и героиня моноспектакля "Небесная". Рассказ о жизни героини начинается под дождем. Вот, она в тоненьком плаще стоит под ливнем, она промокла насквозь, но все еще продолжает ждать, а ЕГО все нет и нет.

Вернувшись в свою холодную квартиру, она разбирает свою жизнь по полочкам, ей надоела эта неопределенность, она устала от отношений, которые ни к чему не приводят, от безуспешных поисков любви.

Героиня рассказывает о своем детстве, как она с матерью и сестрой жила в крохотной комнатушке, у них не было ничего, но, может, тогда она была по-настоящему счастлива. В детстве она любила заглядывать в окна домов, и наблюдать, как живут обитатели благоустроенных квартир. Сейчас у нее есть своя квартира, о которой она так мечтала, а счастья нет.

Героиня плачет навзрыд - громко, судорожно, а уже через минуту смеется, что есть мочи. Свое горе она топит в бутылке, судорожно хватаясь также за сигареты и таблетки.

Но вдруг в тишине раздается телефонный звонок, он просит простить и говорит, что любит, и вот у нее вновь появилась надежда….

Милана Соколенко великолепно воплотила образ своей героини, ей веришь, сочувствуешь, хочешь помочь. Интересными были и многие режиссерские задумки: так, например, в спектакле звучат песни Земфиры, где каждая строчка из жизни и про жизнь.

Постановка была встречена зрителями бурными аплодисментами, и это свидетельствует о том, что у Раули Турккан и Миланы Соколенко все получилось.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.