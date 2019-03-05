Театры Азербайджана реконструируют

5 марта 2019 22:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В здании Азербайджанского государственного театре пантомимы планируется поведение восстановительных работ. Об этом, как сообщает Trend Life, сказал во вторник журналистам на пресс-конференции министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

"После ремонта и реконструкции здания Иреванского азербайджанского государственного драматического театра на очереди планируется проведение ремонтно-восстановительных работ в Азербайджанском государственном театре пантомимы", - отметил министр.

Абульфас Гараев также прокомментировал вопрос, связанный с Государственным театром YUĞ, который на данный момент функционирует в здании Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига.

"Мы думаем о месте для Азербайджанского государственного театра YUĞ", - сказал министр.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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