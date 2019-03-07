Белый мост между Турцией и Азербайджаном. Ариф Азиз отметил юбилей в Стамбуле (ФОТО)

7 марта 2019 18:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле в галерее Nevmekan Sahil состоялось открытие выставки “Bəyaz körpü” (Белый мост) народного художника Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", руководителя Бакинского представительства Всемирной художественной академии, заведующего кафедрой "Дизайн и декоративно-прикладное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (ADMİU), профессора Арифа Азиза, сообщили Trend Life в пресс-службе ADMİU. Мероприятие было организовано муниципалитетом Ускюдар города Стамбул и посвящено 75-летнему юбилею мастера.

Экспозиция из 133 произведений была представлена в рамках третьего “İz burakan kadınlar zirvəsi”, посвященного Международному женскому дню 8 марта. Индивидуальная стилистика мастера, его непреходящая увлеченность творческими трансформациями и художественным экспериментированием, эффективное применение воздействия времени и пространства, многонаправленность и, самое главное, бесконечная динамичность, быстрота отклика и современность его работ, как в смысле манеры исполнения, так и в техническом аспекте, определяют безусловную актуальность его творчества и личности.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели и представители культуры Азербайджана и Турции, среди которых были народный художник Азербайджана Сакит Мамедов, декан художественного факультета ADMİU Севиль Керимова, председатель Üsküdar Bələdiyyəsi Хилми Тюркмен и другие.

Выступившие отметили, что Ариф Азиз посвятил свою жизнь искусству и педагогической деятельности, воспитал плеяду учеников, внес большой вклад в воспитание сотен художников, дизайнеров, графиков, мастеров ковроткачества. Было подчеркнуто, что еще с 70-х годов прошлого века Ариф Азиз, занимаясь дизайном, декоративно-прикладным искусством, художественным оформлением, книжной графикой, сценографией, модой, живописью, оказал большое влияние на формирование современного состояния азербайджанского искусства. Ариф Азиз был отмечен почетной грамотой за вклад в развитие отношений между братскими странами. Ариф Азиз выразил искреннюю признательность за организацию выставки и высокую оценку его творческой деятельности.

Под руководством преподавательницы Стамбульского университета Мармара Айтадж Рзагулиевой группа Trio-Miraculum представила концертную программу.

Делегация из Азербайджана также приняла участие в открытии музея Xanım Soltanların Muzeyi, в которой представлена экспозиция более ста видов женской одежды времен Османской империи.

Выставка Арифа Азиза будет представлена до 12 апреля.

(Автор: Вугар Иманов)

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