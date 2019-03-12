Любовь и Смерть в азербайджанском театре

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 23 марта состоится показ балета "Любовь и Смерть" народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюльоглу, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Впервые балет "Любовь и Смерть" был поставлен в Баку в 2005 году. Балетмейстером-постановщиком спектакля являлся профессор Венской европейской Академии балета Вакиль Усманов, художником-постановщиком – народный художник Азербайджана Рафис Исмайлов. Балет "Любовь и Смерть" поднимает извечные вопросы бытия, вопросы о нашем предназначении, о жизни и смерти, о любви, дружбе и предательстве, о долге перед Родиной, перед близкими, перед самим собой. Балет не только номинально, но и реально можно воспринимать как подлинную сагу, музыкальный парафраз дастана "Китаби-Деде Горгуд". Это спектакль о неумирающей любви и бессилии смерти перед подвигами героев.

Премьера балета в Баку имела оглушительный успех. В том же, 2005 году, балетной труппой Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета спектакль с большим успехом был показан на сцене Государственного академического Мариинского театра в Санкт-Петербурге и в Москве, на сцене Большого театра. В те дни, российские средства массовой информации и видные представители творческой интеллигенции высоко отзывались о музыкально-художественном уровне спектакля, считая появление этого балета особым событием, как в культурной жизни Азербайджана, так и России.

В 2010 году по инициативе российского хореографа-постановщика Надежды Малыгиной балет "Любовь и Смерть" Полада Бюльбюльоглу был поставлен на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Премьера прошла с огромным успехом.

В 2011 году балетной труппой Екатеринбургского театра оперы и балета спектакль "Любовь и Смерть" был показан на сцене Государственного академического Большого театра России, а также в столице Турции – Анкаре.

Отметим, что музыкальные отрывки из этого балета ежегодно исполнялись симфоническим оркестром Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета на Иммлингском Баварском фестивале оперного искусства (Германия) дирижером-художественным руководителем этого престижнейшего европейского фестиваля Корнелией фон Керсенброк. И каждый раз исполнение этой музыки вызывало нескончаемый шквал аплодисментов и крики "Браво!" у взыскательной немецкой публики. Средства массовой информации Германии, освещающие работу фестиваля, неоднократно отмечали мелодизм и особую красоту музыки Полада Бюльбюльоглу.

Нынешнюю постановку балета "Любовь и Смерть" осуществила хореограф Надежда Малыгина, художником-постановщиком является известный российский художник Дмитрий Чербаджи.

Дирижировать спектаклем будет заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров, главный дирижер театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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