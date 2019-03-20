Азербайджанская "Музыка весны" во Франции (ФОТО)

20 марта 2019 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В парижской картиной галерее "Beauté du matin calme" представлены произведения юных азербайджанских художников, сообщила Trend Life заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова. Выставка организована Ассоциацией Тогрула Нариманбекова и галереей "Beauté du matin calme".

Выставка проходит под названием "Музыка весны", на ней представлены произведения художников из Азербайджана, Грузии и Франции.

Азербайджан на выставке представляют юные художники арт-студии Colorful Sensation под руководством Нармины Велиевой, Грузию - члены арт-студии под руководством профессора Нино Нижарадзе, Францию - молодая участница Далиа Дегре. Также в экспозицию наряду с работами юных художников вошла работа Нармины Велиевой.

Экспонируемые работы вызвали большой интерес у публики. Зрители отмечали чувство цвета, композиционное решение и оригинальное творческое видение юных авторов.

(Автор: Джани Бабаева)

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