Педагог Большого театра России будет учить азербайджанцев

БАКУ /Trend Life/ - Талантливый балетмейстер-постановщик и педагог-репетитор Большого театра России Петр Казьмирук приглашен руководством Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку для проведения мастер-классов в балетной труппе театра, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения культуры.

С 15 по 26 апреля кроме проведения мастер-классов, Казьмирук будет работать и с ведущими солистами балета, оттачивая их мастерство по исполнению ими партий в классических балетных спектаклях.

Приезд в Баку Петра Казьмирука, несомненно, является важным событием в культурной жизни театра и очень полезным для профессионального роста балетной труппы.

Отметим, что Петр Казьмирук родился 5 августа 1980 года в Москве. В возрасте восьми лет принимал участие в спектакле Большого театра СССР "Сирано де Бержерак" (хореография Ролана Пети). В 1998 года окончил Московскую государственную академию хореографии (по классу В.О.Михайлова). В 2002 году окончил институт МГАХ по специальности "артист балета", "педагог-репетитор".

С 1998 года - артист балета Большого театра России. Проводил серию мастер-классов по классическому танцу в студии MDA (Токио, Япония). С 2005 года сотрудничает с Московским драматическим театром "Сфера", с 2011 года - с МХАТ им. М.Горького, где наряду с балетмейстерской деятельностью проводит мастер-классы по пластике и хореографии с артистами театра. С 2014 года преподает дисциплину "танец" в ВТУ им.Щепкина (мастерская профессора Б.В.Клюева).

Как балетмейстер-постановщик Казьмирук осуществил более 20 балетных спектаклей в различных оперных, драматических и музыкальных театрах России.

(Автор: Джани Бабаева )

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