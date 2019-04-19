Новое азербайджанское поколение приглашает (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама и Азербайджанский государственный университет культуры и искусств (ADMİU) в рамках совместного проекта “Yeni nəsil dəvət edir” (Новое поколение приглашает) представили очередную концертную программу, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие студенты кафедры “Исполнительство на народных музыкальных инструментах” факультета “Музыкальное искусство” Азербайджанского государственного университета культуры и искусства (АГУКИ).



Концерт начался с исполнения ансамблем народных инструментов АГУКИ под художественным руководством народного артиста Азербайджана, профессора Замига Алиева произведения “Bayatı-Şiraz dəraməti”. Затем в исполнении студентов университета прозвучали произведения - “Ana” Севиль Алиевой, “Cahargah rapsodiyası” Гасана Рзаева, “Şuşam laylay” и “Laylay” Васифа Адыгёзалова, “Qəzəl” Джахангира Джахангирова, пьеса “Koнцерт” Адиля Бабирова, “Ömrümün istəyi” Сиявуша Керими, “Çinarənin sevinci” Дадаша Дадашева, “Радость любви” Фрица Крейслера, “Ave Mariya” Астора Пьяцоллы.

В завершение вечера камерным составом ансамбля народных инструментов АГУКИ были исполнены известные произведения Гара Гараева(“Танец страстной девушки” из балета "Тропою грома" и Васифа Адыгёзалова “Qərənfil”.

(Автор: Вугар Иманов)

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