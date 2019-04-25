Азер Рзазаде с успехом дебютировал на сцене Большого театра России (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель, лауреат международных конкурсов, солист Академии Ла Скала Азер Рзазаде с успехом дебютировал на сцене Большого театра России, сообщает Trend Life.

Азер Рзазаде исполнил партию Альфреда Жирмона. Режиссер спектакля - Франческа Замбелло. В постановке также участвовали – Ирина Долженко, Мария Гаврилова, Василий Ладюк, Иван Максимейко, Александр Науменко, Николай Казанский, Александр Бородин, Станислав Мостовой и другие. Дирижер – Павел Клиничев.

Азер Рзазаде (тенор) - первый азербайджанский оперный певец всемирно известной Академии Ла Скала в Милане (Италия). Родился 17 июля 1990 года в Баку в семье народного артиста Азербайджана, исполнителя народных песен Заура Рзаева. Был солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, является участником международных фестивалей, выступал со многим оркестрами мира в Австрии, Франции, Италии, России, Греции, Словакии, Чехии, Хорватии, Турции, Великобритании, ОАЭ и т.д.

"Травиата" (итал. La traviata - падшая, заблудшая) - опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» (1848). Впервые была представлена публике 6 марта 1853 года в оперном Театре Ла Фениче в Венеции и потерпела провал, однако, переработанная, вскоре стала одной из знаменитейших и популярнейших опер. Премьера второй редакции состоялась 6 мая 1854 года в Венеции, в Театре Сан-Бенедетто.

(Автор: Вугар Иманов)

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