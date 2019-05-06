Памяти Рамиза Миришли посвящается (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный памяти известного композитора, орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Рамиза Миришли, сообщает Trend Life.

В концертной программе были представлены произведения Рамиза Миришли – Симфония для струнных инструментов, “Dilsiz suallar”, “Bakı bir nağıldı”, “Azərbaycanım” и другие композиции в сопровождении Государственного сифонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением Мустафы Мехмандарова.

В своем выступлении доктор философских наук по искусствоведению, профессор Зумруд Дадашзаде рассказала о жизни и творчестве композитора.

Обладавший широким творческим диапазоном Рамиз Миришли, по достоинству использовав фольклорную и народную музыку, традиции национальной композиторской школы, еще более обогатил своими произведениями сокровищницу музыкальной культуры Азербайджана. Он обращался к самым различным жанрам, написал концерт для струнного квартета, тара и симфонического оркестра, симфонию для камерного оркестра, концерт и сюиты для оркестра народных инструментов, фортепьянное трио. Художественные качества творчества Рамиза Миришли нашли особенно ясное проявление в том числе и в музыке, написанной им к театральным постановкам и кинофильмам.

Наибольшую известность и любовь Рамизу Миришли, как продуктивному композитору, снискало его песенное творчество. Его многочисленные песни на слова известных азербайджанских поэтов завоевали большую симпатию у любителей искусства. Характеризующими их важнейшими качествами являлись целостность композиции, глубокий лиризм, естественность, искренность и сила эмоционального воздействия. Занимая особое место в репертуаре выдающихся исполнителей, песни Рамиза Миришли принесли славу их автору в нашей стране и за ее пределами. Прививая любовь к родному краю и уважение к национальным ценностям, эти произведения имеют важное значение в воспитании молодого поколения в духе патриотизма.

Справка:

Рамиз Миришли родился 16 апреля 1934 года в городе Нахчыван. По окончании средней школы в городе Нахчыван учился в 1952-1954 годах в музыкальном училище имени Асафа Зейналлы. В 1956-1962 годах он получил высшее музыкальное образование в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли по специальности «композиция».

Начав трудовую деятельность в 1954 году в качестве музыканта в Азербайджанском радио-информационном управлении, Рамиз Миришли до 1962 года работал преподавателем в различных музыкальных школах республики. В 1962-2005 годах он работал старшим редактором и главным редактором в главной музыкальной редакции Азербайджанской государственной телерадиовещательной компании, в том числе в 1987-1995 годах занимал должность художественного руководителя ансамбля песни и пляски в Азербайджанской государственной филармонии.

В 1978-1998 годах Рамиз Миришли возглавлял Нахчыванское отделение Союза композиторов Азербайджана.

Рамиз Миришли, тесно сочетавший на протяжении многих лет творчество с педагогической деятельностью, с 1972 года являлся преподавателем, доцентом и профессором нынешней Бакинской музыкальной академии, с 2005 года до конца жизни, как профессор Азербайджанской национальной консерватории, прилагал все свои богатые знания и умения для воспитания нового поколения музыкантов, внес ценный вклад в формирование профессиональных музыкальных кадров.

Ещё в студенческие годы им были созданы трио для фортепиано, квартет, романсы и симфоническая поэма. Написал оперетты "Украденная девушка" (1982) и "Давай станем родственниками" (1983), две симфонии (1972, 1980), "Симфония" для камерного оркестра (1974), концертное произведение для тара и симфонического оркестра, сюиты и увертюры для народно-инструментального оркестра, сюиты для ансамбля песни и танца, хореографические зарисовки для школьников и музыкальные отрывки для драматических пьес "Весна", "Совесть", "Проблеск в горах". Был автором музыки к драматическим спектаклям и фильмам "Яблоко как яблоко", "Мужчина в доме", "Старый причал", "Газельхан" и "Приглашение", многочисленных песен.

Скончался 17 апреля 2015 года в Баку. Похоронен на Аллее почетного захоронения.

(Автор: Вугар Иманов)

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