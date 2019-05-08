В Баку состоялась конференция "Гейдар Алиев и азербайджанское кино" (ФОТО)

8 мая 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана в Баку состоялась конференция "Heydər Əliyev və Azərbaycan kinosu" ("Гейдар Алиев и азербайджанское кино"), сообщили Trend Life в среду в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР).

Конференция организована министерством культуры Азербайджана, СКАР и Госфильмофондом.

Выступая на мероприятии, первый секретарь СКАР, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев отметил бесценный вклад общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в развитие национального кино.

Джамиль Гулиев подчеркнул, что азербайджанское кино, которое отметит свое 121-летие, связано с именем общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Именно по инициативе общенационального лидера Азербайджана в 2000 году был учрежден профессиональный праздник азербайджанских кинематографистов - День национального кино.

Благодаря заботе Гейдара Алиева были созданы такие фильмы, как "Насими", "Деде Горгуд", "Бабек", "Жизнь Джавида", "Судьба государя" и другие исторические кинокартины.

Киновед, заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде рассказал о встрече кинематографистов с членом Политбюро ЦК КПСС, первым заместителем председателя Совета министров СССР Гейдаром Алиевым 18 мая 1984 года в Москве.

В заключение мероприятия был представлен фильм режиссера Этибара Мамедова "Qalxan və Qılınc" ("Щит и меч").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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