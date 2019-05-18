Живая легенда танцевального искусства Роза Джалилова отметила 90-летие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел торжественный вечер, посвященный 90-летнему юбилею прославленной танцовщицы, хореографа-балетмейстера, педагога, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат", народной артистки Азербайджана Розы Джалиловой, сообщает Trend Life.

На открытии вечера министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил значительную роль творческой деятельности Розы Джалиловой в развитие национальной культуры, пропаганды национального танцевального искусства во всем мире. Роза Джалилова родилась 17 мая 1929 года в городе Девечи. После окончания Бакинского хореографического училища в 1945 году стала солисткой Театра оперы и балета в Баку. В 1949 году стала солисткой ансамбля песни и танца Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. На протяжении более 30 лет Роза Джалилова представляла Азербайджан на многих международных фестивалях, которые проходили в Канаде, Китае, США, Турции, Ираке, Эфиопии, Марокко. В ее репертуар, помимо азербайджанских, входили арабские, фарсидские, индийские и танцы других народов мира. В различные годы создала фольклорные коллективы в Нахчыване, Шамахы, Джабраиле, Саатлы и Лянкяране. В 1989 году создала ансамбль песни и танца "Гюлистан", а затем ансамбль "Севиндж". Одним из главных достижений стал синтез танца и фольклора, были воплощены такие композиции как Ağ çiçəyi, Lalə, Bənövşə, Qəşəngi, Qara göz, Tirmə şal, Zərif yerişli, Nazlana-nazlana, İlk bahar и другие. Роза Джалилова прославила страну не только как исполнительница народных танцев, но и как педагог гимназии при Национальной консерватории, воспитав плеяду мастеров танцевального искусства.

Роза Джалилов выразила искреннюю признательность за добрые слова, высокую оценку ее творческой деятельности, за любовь зрителей и организацию вечера.

"Мои три внучки занимаются танцами, а самая младшая даже обещала создать танцевальный коллектив в Лондоне и назвать его моим именем (улыбается). Наш народ очень любит народные танцы, но влюбить в себя людей – дело не из простых. Музыка, танцы, костюмы – эти три элемента создают невероятный синтез. Я люблю танец всем сердцем! В этом деле так важны любовь, сочувствие, готовность к тяжелому труду. Но, насколько сложен танец, настолько же он благороден. Несмотря на все перипетии, на второй чаше весов – любовь зрителей. А любовь эту я чувствую до сих пор", - отметила Роза Джалилова.

Гостям была концертная программа с участием Государственного ансамбля танца, Государственного академического театра оперы и балета, Бакинской академии хореографии и гостей из Ирана танцевального коллектива “Səhər”, а также молодых коллективов “Asiman”, “Dəcəl qızlar”, “Azəri inciləri”.

(Автор: Вугар Иманов)

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