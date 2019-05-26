Коммунистическая идеология Ильхам Намиг Кямала, или Дон Кихот Абшеронский (ФОТО)

26 мая 2019 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига в середине июня состоится премьера спектакля “Bizim Don Kixot” (Наш Дон Кихот), поставленного по произведению драматурга, бывшего главного режиссера театра Рахмана Ализаде (1948-2013) "Дон Кихот Абшеронский", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен в жанре мюзикла, мейханы и трагикомедии заслуженным артистом Гурбаном Масимовым. Художник-постановщик – Игбал Алиев, композитор – заслуженный артист Вугар Джамалзаде. В главной роли – народный артист, кавалер ордена «Шохрат» Ильхам Намиг Кямал. Спектакль также посвящен 70-летию артиста. В ролях – Джавид Тельман, Айгюль Агаева, Араз Гасанли, Адиль Демиров.

Сюжет спектакля, который написан в период развала СССР, повествует о проблемах главного героя по имени Ахмедага под воздействием коммунистической идеологии. Воображение Агмедаги, который надевает маску Дон Кихота Абшеронского, упорно поддерживает его красивую иллюзию, веру в порядочность и борьбу с несправедливостью, а ему и в голову не придет, что они – вымысел в реальном мире. Как говорит Ахмедага «Дон Кихот жил, жив и будет жить» и выражает свой протест обществу, перевоплотившись в этот образ. Но идеальный мир, в который верит герой, не существует в действительности. В общечеловеческом контексте автор рассматривает внутренний мир человека и его моральное состояние, окружающих людей, стремление к хорошей жизни и здоровому обществу. Режиссер показывает произведение сквозь призму сатиры, фантасмагории, галлюцинаций и сказок, используя оригинальные музыкальные приемы. Игра актеров в синтезе с кукольными персонажами придает спектаклю особый интерес.

(Автор: Вугар Иманов)

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