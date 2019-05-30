Азербайджанские звезды "вызывают на разборку"

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 31 мая в 19.00 будет представлена музыкально-развлекательная концертная программа "Söhbət var" ("Есть разговор"), сообщили Trend Life организаторы. Вечер пройдет при совместной организации Дворца Гейдара Алиева и телеканала ARB.

Гостей программы, ведущей которой будет заслуженная артистка Азербайджана Дилара Алиева, ждет вечер полный юмора, развлечений и музыкальных сюрпризов.

В программе примут участие популярные исполнители - заслуженные артисты Азербайджана Эльза Сеидджахан, Васиф Магеррамли, исполнители Надир Гафарзаде, Пярвиз Бюльбюля, Намиг Гарачухурлу, Роза Зергерли, Хатун и другие.

Цена билетов 10-60 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət и онлайн на www.iticket.az.

Телефон для справок: (012) 441-21-31

(Автор: Джани Бабаева)

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