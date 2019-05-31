Холодное оружие немцев и нежный фарфор для бакинцев

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана 4 июня в 19.00 состоится открытие выставки "Немецкое искусство из коллекции Национального музея искусств Азербайджана", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Экспозиция будет представлена в рамках проекта географических выставок "Мировое искусство из коллекции Национальный музей искусств Азербайджана", и пройдет при организационной поддержке посольства Германии в Азербайджане и Института Гёте. Выставка позволит ближе ознакомиться с немецким культурным наследием, а также будет способствовать дальнейшему укреплению культурных связей между двумя странами.

Немецкая коллекция была сформирована из значительного количества произведений искусства, поступивших из ведущих музеев России в 20-30-х годах с целью национализации имущества бакинских нефтяных предпринимателей и обогащения музейных фондов. Коллекция была обогащена в 70-80-х годах прошлого века в результате проведенной выставки немецких графиков, а также произведениями искусства, подаренными музею азербайджанским художником Ибрагимом Эхрари, проживающим в Германии.

Немецкое художественное наследие, состоящее из образцов скульптур, картин, графики и декоративно-прикладного искусства занимает важное место в богатой и разнообразной коллекции музея. Хронологические рамки коллекции, охватывающие XVI-XX века, представляют направление развития искусства страны, ее отдельные виды и жанры.

Немецкое изобразительное искусство представлено живописью, мелкой пластикой и графическими произведениями, созданными в различных техниках. Около 20 картин будут представлены на выставке, где посетители ознакомятся с пейзажами, деревенскими мотивами, мифологическими сюжетами и портретами, выполненными в различных стилях. Графика представлена, прежде всего, произведениями искусства в технике офорт, литографии и резца, созданных в XVIII-XX веках. Большую часть немецкого искусства занимает декоративно-прикладное искусство. В основном включает в себя фарфоровые и металлические изделия. Из металлических изделий представлены созданные с высоким мастерством холодное оружие и каминные часы. Самая богатая и привлекающая внимание часть немецкой коллекции - это коллекция фарфоровых изделий. Эти жемчужины искусства являются показателем пути развития немецкого фарфора, начиная с момента создания до сегодняшнего времени.

(Автор: Джани Бабаева)

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