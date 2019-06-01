В Баку стартовал конкурс CASPİAN ÉTUDE – лучших выберет международное жюри (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось открытие первого Международного конкурса молодых пианистов CASPİAN ÉTUDE, сообщает в субботу Trend Life.

Международный конкурс, который пройдет с первого по пятое июня, организован Главным управлением культуры города Баку и Международным центром мугама.

Перед официальным открытием была проведена пресс-конференция, в которой приняли участие председатель жюри конкурса, народный артист Азербайджана, лауреат международных премий, пианист Мурад Гусейнов, члены жюри - известный пианист и музыковед Марко Фрей (Германия), концертмейстер Академического русского хора имени А.В.Свешникова Никита Волов (Россия), профессор музыкальной консерватории имени Хоакина Родриго в Валенсии Мариса Блейнс Надал (Испания), председатель организационного комитета Гюльнара Сафарова, руководитель отдела информации и общественных связей Пярвин Мурадзаде.

По словам Гюльнары Сафаровой, знаменательно, что открытие конкурса проходит именно первого июня в Международный день защиты детей.

"Задачи конкурса CASPİAN ÉTUDE – выявить талантливых детей, предоставить им возможность для развития, а также пропаганда сочинений азербайджанских композиторов. В рамках конкурса состоятся концерты, будут организованы мастер-классы. В конкурсе участвуют юные таланты из Азербайджана, Китая, Израиля и Украины", - подчеркнула она.

Народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов отметил, что идея провести Международный конкурс молодых пианистов – прекрасная инициатива.

"В конкурсе участвуют около 90 юных пианистов, и для них это замечательная возможность продемонстрировать свое мастерство, приобрести новый опыт. Желаю всем конкурсантам удачи", - сказал председатель жюри.

В своем выступлении Никита Волов порекомендовал конкурсантам поменьше волноваться, и наслаждаться музыкой.

"Желаю удачи всем и хочу сказать участникам, чтобы они не думали о конкурсе, а получали удовольствие, исполняя музыкальные сочинения", - сказал пианист.

"Безумно приятно видеть столько талантливых детей – участников конкурса. Хочу выразить благодарность организаторам за предложение провести это мероприятие, и предоставленную мне возможность в нем участвовать", - сказала Мариса Блейнс Надал.

"Для меня большая честь находиться сегодня здесь. Хочу обратиться к конкурсантам: не огорчайтесь, если вдруг что-то не получится, это не должно уменьшить вашу любовь к музыке, и вы должны дальше идти той дорогой, которую выбрали", - подчеркнул Марко Фрей.

Далее состоялось торжественное открытие Международного конкурса молодых пианистов CASPİAN ÉTUDE.

Выступая на мероприятии начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов отметил, что конкурс проводится с целью пропаганды творческого наследия азербайджанских композиторов, популяризации национальной музыки, выявления и поддержки молодых талантливых музыкантов, обмена опытом и инновационными идеями ведущих преподавателей, расширения и укрепления культурных связей между участниками из разных стран.

Конкурс поводится по четырем возрастным категориям среди учащихся музыкальных школ и школ искусств, специальных музыкальных образовательных учреждений, музыкальных колледжей.

Далее состоялось прослушивание первой группы конкурсантов. Отметим, что после выступления каждого конкурсанта члены жюри выставляли свои оценки. В программу выступления конкурсантов входило несколько произведений, среди которых в обязательном порядке значилось сочинение азербайджанского композитора.

Отметим, что наряду с прослушиваниями конкурсантов, которые пройдут 1-3 июня, также третьего июня в 19.00 в Международном центре мугама состоится концертная программа с участием членов жюри конкурса. Четвертого июня конкурсанты примут участие в мастер-классах известных пианистов. Итоги конкурса будут подведены в этот же день в 14:00. В ходе официальной церемонии закрытия конкурса состоится церемония награждения победителей и концерт лауреатов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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