Победителям конкурса "Насими-романсы" вручены денежные награды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) подведены итоги Республиканского фестиваля-конкурса среди молодых композиторов "NƏSİMİ ROMANS", сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

Художественным руководителем фестиваля является ректор БМА, народный артист СССР, профессор Фархад Бадалбейли, автором идеи проекта - проректор БМА, народная артистка Азербайджана, профессор Егяна Ахундова.

Председатель жюри конкурса - председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, члены жюри – заслуженные деятели искусств Айдын Азимов, Сардар Фараджов, Джейхун Аллахвердиев, Назим Миришли, Джалал Аббасов и заведующий кафедрой гуманитарных наук БМА, доктор филологических наук, профессор Тарлан Гулиев.

Члены жюри прослушали 17 романсов, написанных молодыми и талантливыми композиторами на произведения Имадеддина Насими. По решению жюри I места удостоен романс "Ancaq" Вюсала Намазлы, II места – "Neylərəm" Эльвина Гулиева, III места – "Dünya duracaq yer deyil" Айсель Азизовой. Вафа Багирзаде, Севиндж Балабекова, Вугар Мамедзаде были удостоены дипломов конкурса.

Победителям были вручены денежные награды. За исполнение романсов на высоком уровне лауреатам международных конкурсов Фуаду Ализаде и Рзе Хосровзаде были вручены почетные грамоты.

Прозвучавшие в рамках конкурса 17 романсов при поддержке Исполнительной власти Насиминского района Баку будут изданы в виде сборника.

(Автор: Джани Бабаева)

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