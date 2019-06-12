Большая сцена для юных азербайджанских артистов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт учащихся музыкальной школы № 12 имени Тофига Гулиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Перед началом концерта директор школы Гюльнара Сафарова отметила, что каждое выступление учащихся на большой сцене служит формированию их сценической культуры, ответственности и исполнительских навыков.

Гюльнара Сафарова проинформировала гостей мероприятия о достижениях школы в текущем учебном году, подчеркнув, что из шести школьников, принявших участие в Международном конкурсе молодых пианистов CASPİAN ÉTUDE (1-5 июня, Баку), четверо стали лауреатами, а один дипломантом.

В концертной программе были исполнены известные произведения азербайджанской и европейской классической музыки. По словам участников, для них большая честь исполнять произведения на сцене Международного центра мугама, где выступают известные азербайджанские и зарубежные музыканты. Как признались юные дарования, концерт - одно из главных событий в их жизни.

За выступлениями учащихся с большой гордостью наблюдали не только родители, но и педагоги. После каждого концертного номера в зрительном зале раздавались бурные аплодисменты и были слышны крики "Браво!".

Отметим, что Международным центром мугама уделяется особое внимание работе по выявлению и поддержанию юных музыкальных дарований. С этой целью достигнуто соглашение с Главным Управлением культуры города Баку о регулярном проведении концертов образцовых музыкальных школ города.

(Автор: Джани Бабаева)

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