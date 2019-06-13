Летний джаз-фестиваль в Баку, или как Адам Бен Эзра "разобрал и собрал" контрабас (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Третий Международный фестиваль Baku Summer Jazz Days продолжает радовать любителей музыки. Второй день запомнился выступлением израильского виртуоза джаза Adam Ben Ezra со своим трио в Международном центре мугама, сообщает Trend Life.

На открытии вечера первый заместитель посла Израиля в Азербайджане Авитал Росенберг отметила, что выступление музыканта в Баку является очередным мостом культуры между странами и народами.

Музыкальный уникум, виртуозный контрабасист современности, израильский мастер джаза Адам Бен Эзра не любит тривиальных и монотонных выступлений. Его исполнение всегда полно смысла и юмора, искреннего позитива, доходящего до сердца каждого, причем, именно наличие комических сюжетов, разворачивающихся на фоне его виртуозной игры, и привлекает большое количество зрителей, позволяет приобретать новых поклонников.

Для Адама не существует никаких преград в исполнении понравившейся музыки. Это могут быть джаз и рок, классика и народные песни. Он намеренно добавляет новые цвета в свою палитру, внося элементы джаза, латинской и средиземноморской музыки в свою игру. Его стиль, нарабатываемый годами, уникален и неповторим, а разнообразие жанров во время концертов только придает экстравагантности, превращая каждую из исполняемых композиций в маленький шедевр. Своим исполнением Адаму удалось показать возможности объединения достаточно традиционного, даже классического инструмента - контрабаса, с современными технологиями, в частности, с Loop Recorder, который заставляет контрабас звучать как фортепиано, гитару, кларнет, мелодику или уд. Как говорится в народе – он разобрал и собрал музыкальный инструмент. Впрочем, в этот вечер он играл и на кларнете и рояле, и даже продемонстрировал вокальные данные, постоянно вызывая овации зрителей. И, конечно же, стоит отметить отменную игру бас-гитариста Адама Амитайа и перкуссиониста Гилада Добречки. Ведущим вечера был педагог Азербайджанской национальной консерватории, знаток джазовой музыки Тофиг Гасансой.

Baku Summer Jazz Days - это многогранный международный проект, зародившийся по инициативе Продюсерского центра Premier Art Management при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Концерты проходят с 10 по 15 июня с участием джазменов из Азербайджана, России, Израиля, Франции, Грузии и Швейцарии.

Фестиваль открыл один из самых интеллигентных и изобретательных европейских джазменов Эрик Трюффаз. В Международном центре мугама летний джаз-фестиваль 14 июня продолжит грузинская этно-джаз группа IRIAO, представлявшая свою страну на международном конкурсе "Евровидение 2018". Вечер продолжит юный, невероятно талантливый гитарист-виртуоз и композитор из Франции Tom Ibarra со своим квинтетом.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

А 15 июня на берегу Каспия – в Приморском бульваре выступят гости из России, которых представит Джаз оркестр имени Олега Лундстрема. Это концерт – подарок организаторов и он будет бесплатным.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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