Вечер молодежного короткометражного кино в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку 25 июня в 19.00 пройдет вечер короткометражных фильмов молодежи ("Gənclərin qısa filmləri"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие будет организовано в рамках кинопрограммы "Azərbaycan mədəniyyəti ekranda" ("Азербайджанская культура на экране"). На вечере будут продемонстрированы короткометражные фильмы молодых азербайджанских режиссеров, снятые за последние годы. Эти киноленты завоевали успех на международных фестивалях.

Среди фильмов, которые будут представлены зрителям на вечере - "Ayaqqabı əməliyyatı" ("Операция "Обувь", режиссер Парвиз Гасанов), "Balaca" ("Малыш", режиссеры Руслан Агазаде, Орхан Агазаде), "Sənin sevdiyin musiqi" ("Твоя любимая музыка", режиссер Джейхун Турксой), "Estakada" ("Эстакада", режиссер Фуад Тофигоглу).

(Автор: Джани Бабаева)

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