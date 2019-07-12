Когда он приедет в Азербайджан, то полюбит эту прекрасную землю, а Баку ответит ему взаимностью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Победитель международного исполнительского конкурса имени Георга Оттса, солист Новосибирского оперного театра Гурий Гурьев получил специальное приглашение выступить в Баку.

Международный фестиваль-конкурс имени Георга Оттса – достаточно молодой, он проходит всего в третий раз. И, тем не менее, количество участников в этом году буквально зашкаливало - за два дня в первом туре жюри прослушало 160 человек. Вокалисты старались, как могли, чтобы показать лучшие свои стороны: конкурс в Петербурге - это невероятная возможность показать себя очень влиятельным и уважаемым в мире музыки людям. Ведь в жюри были кастинг-директор Ла Скала Лука Тарджетти, американец Питер Карвел, исполнительный директор Музыкального фонда Ричарда Такера, Розетта Кукки, которая руководит Уэксфордским оперным фестивалем в Ирландии, художественный руководитель оперный труппы Приморской сцены Мариинского театра Лариса Дядькова, музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Кулиев. Уникальный шанс получить приглашение на работу от любого из них, дать новый толчок карьере – вот что значит участие в фестивале имени Оттса.

«Уровень конкурса очень высокий, и большинство участников – это яркие, талантливые оперные певцы с большим потенциалом. Мы все испытали удивление в лучшем смысле слова уровнем исполнителей. География тоже очень разнообразная, - говорит Эйюб Кулиев. – Мне со своей стороны было очень приятно, что меня пригласили в жюри: наряду с деятелями ведущих театров мира я представляю здесь Азербайджанский театр оперы и балета, представляю азербайджанское искусство. Это большая честь».

География участников – от Европы до Китая и Африки - их подготовка и статус конкурса налагали на членов жюри огромную ответственность. По словам заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева, работа была крайне напряженной. Начинали рано утром, расходились далеко за полночь, спорили до хрипоты и даже увеличили число тех, кто прошел во второй тур: жалко было отказываться от перспективных исполнителей. В итоге лучшими были названы семь вокалистов из России, Германии, Узбекистана. Кроме того, каждый из членов жюри имел возможность вручить собственный приз. Эйюб Гулиев отдал предпочтение солисту Новосибирского театра оперы и балета Гурию Гурьеву, пригласив его показать свое мастерство в Баку.

«Очень показательно, что приз от Баку ушел талантливому певцу не столичного, а регионального театра, - говорит руководитель Центра РАД Наталия Красовская. – Азербайджан традиционно имеет прекрасные гуманитарные связи во всех уголках нашей страны. Эйюб Гулиев, например, - приглашенный дирижер Академического симфонического оркестра имени Сафонова Северо-Кавказской филармонии. Полагаю, Гурий Гурьев сможет по-настоящему удивить своих слушателей в Баку, и это станет основой для нового витка его карьеры».

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев отмечает, что международные исполнительские конкурсы имеют огромное значение не только для самих артистов, которые раскрывают свой талант для более широкой аудитории, но и для добрых взаимоотношений между народами. «Фигура Георга Оттса, как известно, связывает между собою Петербург и Таллин. Песня «Слушай, Ленинград», спетая им – это гимн города на Неве. Все мы знаем прекрасный международный конкурс имени Муслима Магомаева – человека, творчество которого всегда будет общим достоянием для России и Азербайджана. Поэтому, конечно, каждый такой фестиваль помогает вспоминать о том, что объединяет нас, помогает узнавать о новых талантах, мастерство которых равно смогут оценить зрители в разных странах. Я очень рад за Гурия Гурьева, и уверен, что, когда он приедет в Азербайджан, то наверняка полюбит эту прекрасную землю, а Баку ответит ему взаимностью».

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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