В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса в честь Года Насими (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошла церемония награждения победителей конкурса “Год Насими. Взгляд на классическую литературу и национальное наследие, пропаганда национальных и гуманистических идей”, посвященного 650-летию великого поэта Имадеддина Насими, Году Насими в Азербайджане и Дню национальной прессы - 22 июля, сообщает Trend Life. Конкурс был проведен Министерством культуры Азербайджана и Фондом государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана (KİVDF).

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, заместитель министра Рафиг Байрамов, исполнительный директор KİVDF Вугар Сафарли, депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу, общественные деятели, представители культуры, науки и СМИ.

Выступившие подчеркнули, что проект нацелен на изучение и пропаганду гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), исследование его философии, отражающей явления современного мира. Было отмечено, что поэтическое наследие Насими, занимающее одно из главных мест в культурной сокровищнице Востока, является ярким художественным достоянием азербайджанского народа. Бесценное творчество Насими содержит множество лирико-философских стихов, отражающих широту и гуманизм его воззрений. Природа, красота окружающего мира - вот источник, вдохновляющий поэта на его пути к познанию жизни и вселенной. Насими считал, что желающий постичь истину, должен стремиться понять человека, его побуждения и стремления к красоте и добру. И поэтому объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2019 года "Годом Насими" стало источником новой волны в изучении жизни и творчества гениального поэта, в возрождении интереса к его личности и поэзии. Образ Насими, его трагическая судьба, глубокое художественное и философское наследие, оказавшие огромное воздействие на развитие мировой поэзии в силу гуманистических традиций и созвучных прогрессивным идеям, неизменно привлекали к себе внимание общественности, СМИ, деятелей искусства нашей страны, которыми были созданы многочисленные живописные и скульптурные работы, интересные кинофильмы, новые искусствоведческие исследования.

Выступившие поздравили победителей конкурса-журналистов с Дню национальной прессы и пожелали дальнейших успехов. Были вручены денежные премии 16-ти лучшим работам: первое место – 1000, второе (два призера) - 800, третье (три призера) – 500 манат, а также поощрительные – по 200 манат.

На вечере был представлен специальный выпуск газеты “Mədəniyyət”, посвященный 650-летию Насими - “İmadəddin Nəsimi 650”, концертная программа с участием исполнителей мугама, прозвучали композиции на произведения Насими.

(Автор: Вугар Иманов)

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