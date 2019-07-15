Как женились в дореволюционном Азербайджане – комедия в четырех действиях (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 109-й театральный сезон Азербайджанский государственный академический музыкальный театр закрыл опереттой великого Узеира Гаджибейли "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта"), сообщает Trend Life.

По сложившейся традиции, начало и завершение каждого театрального сезона знаменуется одним из шедевров великого Узеира Гаджибейли. "Не та, так эта", известная также под названием "Мешади Ибад" (по имени главного героя комедии) - музыкальная комедия (оперетта) в четырёх действиях, написанная в 1910 году. В ней отражены социально-бытовые отношения в дореволюционном Азербайджане. Это второе произведение Узеира Гаджибейли в этом жанре. Наряду с его опереттой "Аршин мал алан", комедия "Не та, так эта" также считается национальной классикой.

Образ Мешади Ибада знаком каждому азербайджанцу с раннего детства, он не раз глядел на нас со страниц сатирических изданий, полотен отечественных художников-карикатуристов, с театральных афиш, и даже служил украшением интерьера в виде национальных сувениров… Не говоря уже о легендарном фильме "Не та, так эта" известного режиссера Гусейна Сеидзаде с великим Алиагой Агаевым в главной роли.

Трудно встретить в Азербайджане хотя бы одного человека, который бы не знал наизусть бессмертную комедию великого Узеира Гаджибейли "Не так, так эта". Но каждый спектакль проходит под овации зрителей! Сюжет этого произведения давно и хорошо знаком всем едва ли не с детских лет: увязший в долгах Рустам бек единственным правильным решением своих проблем считает брак юной дочери Гюльназ с зажиточным пятидесятилетним купцом Мешади Ибадом. Он решает насильно отдать дочь замуж за не любимого и намного старше ее по возрасту человека. Но в итоге Рустам бек жалеет о своем необдуманном решении и, сговорившись с возлюбленным Гюльназ Сервером, срывает свадьбу Мешади Ибада, которому в финале спектакля приходится жениться на служанке Сенем. Множество ярких персонажей – Гасангулу бек, Гасан бек, Рза бек, гочу Аскер, амбал и другие, придают комедии еще больше позитивных эмоций.



Народная артистка Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", профессор Джаннет Селимовой поставила этот спектакль еще в 1998 году, и внесла в него довольно интересный нюанс - в ее новой трактовке Мешади Ибад (заслуженный артист Шовги Гусейнов) влюбляется в Сенем (заслуженная артистка Нахида Оруджева) с первого взгляда и таким образом практически подписывает собственный приговор.

В спектакле также сыграли – заслуженные актеры Новруз Гартал, Алекпер Алиев, Азизага Азизов, Акпер Ализаде, Надир Хасиев, актеры Магеррам Гурбанов, Агахан Шарифов, Самед Хасиев, Тельназ Гусейнова, Эльмеддин Дадашов, Фарид Рзаев, Айдан Гасанова, Тарана Алиева, Рустам Рустамов, Али Керимов, Мурад Алиев и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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