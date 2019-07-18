Филипп Киркоров приедет в Баку со своими детьми

18 июля 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист России Филипп Киркоров прилетит на Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" вместе со своими детьми, сообщили Trend Life организаторы фестиваля. Напомним, что у Филиппа Киркорова двое детей – дочь Алла-Виктория и сын Мартин-Кристин.

Ранее на фестиваль в Баку звезды российской эстрады уже приезжали семьями, чтобы отдохнуть на берегу Каспийского моря и насладиться яркими концертными номерами.

Так, на фестиваль "ЖАРА-2017" народный артист России, популярный певец, композитор и поэт Олег Газманов приехал вместе с супругой Мариной и дочерью Марианной.

В прошлом году фестиваль посетили телеведущая Елена Летучая с супругом Юрием Анашенковым, рэпер Мот с супругой Марией Гураль, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников с супругой Екатериной и многие другие звезды.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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