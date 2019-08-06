"Cəngi" из Азербайджана выступит на этническом фестивале в России

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские музыканты примут участие в четвёртом этническом фестивале "Музыка мира", который пройдет 10-11 августа 2019 года в Шереметевском дворце – Музее музыки в Санкт-Петербурге (Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На территории уникальной усадьбы XVIII века в самом центре Санкт-Петербурга фестиваль соберет лучших этно-музыкантов из России и зарубежных стран. Основное направление фестиваля - этно-рок, этно-джаз и этно-электроника.

Азербайджан на фестивале представит этно-джаз-группа "Cəngi", руководителем которой является народный артист Мирджавад Джафаров. В состав группы входят народный артист Мирджавад Джафаров (уд), Мирджавид Джафаров (тар), заслуженный артист Руслан Гусейнов (бас-гитара), Ниджат Байрамов (ударные), Васиф Гусейнзаде (фортепиано) и Амина Кайкун (вокал). Азербайджанские музыканты выступят в день открытия фестиваля, а 11 августа Мирджавад Джафаров проведет мастер-класс перед аудиторией в 150 человек. Мастер-класс будет посвящен азербайджанским национальным музыкальным инструментам.

Отметим, что фестиваль этнической музыки – это не только два концертных марафона. В рамках проекта пройдут творческие встречи и мастер-классы с музыкантами, играющими на экзотических инструментах, и мастерами, которые эти инструменты изготавливают.

Этно-джаз-группа "Cəngi" действует с 1992 года. Группа виртуозно сочетает классический джаз с народными песнями и азербайджанскими национальными инструментами. Коллектив участвовал в фестивалях в США, Норвегии, Турции, Франции, Казахстане и других странах. С 2001 года руководителем группы является народный артист, виртуозный исполнитель на таре и уде Мирджавад Джафаров.

(Автор: Джани Бабаева)

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