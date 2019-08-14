Соль, перец по вкусу, или "Послание к человеку" азербайджанского режиссера

14 августа 2019 10:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Теймура Гаджиева "Duz, istiot zövqə görə" (Соль, перец по вкусу/Salt, Pepper to Taste) включен в конкурсную программу XXIX Международного кинофестиваля документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт кинофестиваля.

Фестиваль пройдет с 14 по 21 сентября в Санкт-Петербурге (Россия).

В 2019 году на отборочный тур фестиваля свои кинопослания прислали режиссеры из 98 стран, из нескольких тысяч заявок комиссия отобрала 69 фильмов.

Фильм азербайджанского режиссера представлен в международной конкурсной программе в категории "Короткометражные игровые фильмы". Отметим, что на международный конкурс отобраны 36 кинокартин из 24 стран, в категории "Короткометражные игровые фильмы" представлены 9 кинокартин.

В центре повествования киноленты "Duz, istiot zövqə görə" овдовевшая женщина и двое ее детей. Они живут под одной крышей, но их души разобщены. Кому-то из них нужно попытаться изменить их жизнь к лучшему, но никто не готов делиться своей болью.

(Автор: Джани Бабаева)

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