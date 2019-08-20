Индийские танцы восхитили публику в Баку (ФОТО)

20 августа 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся музыкальный вечер индийских танцев, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра. Мероприятие было приурочено ко Дню независимости Индии.

Проект был осуществлен при совместном сотрудничестве Международного центра мугама, посольства Индии в Азербайджане и Индийско-азербайджанской ассоциации.

В ходе концертной программы индийской фольклорно-танцевальной группой "Биху" были исполнены прекрасные индийские танцы, вызвавшие восторг азербайджанской публики.

На мероприятии было отмечено, что каждый из штатов Индии отличается своей культурой и представленные танцы являются танцами штата Ассам. Фестиваль "Биху" в Ассаме, проводится после сбора урожая..

На концерте вниманию зрительской аудитории были представлены различные музыкальные номера в сопровождении музыкантов играющих на ударных инструментах, шейпуре и флейте.

В завершении концерта коллектив выразил признательность директору Международного центра мугама, народному артисту Азербайджана Мураду Гусейнову за содействие успешному проведению концерта.

Отметим, что Международный центр мугама, будучи концертным и научно-исследовательским учреждением, помимо пропаганды мугама и народной музыки, произведений классиков мира и современных композиторов, также пропагандирует национальные танцы народов мира. В рамках международного сотрудничества Международный центр мугама тесно взаимодействует с иностранными посольствами, аккредитованными в стране, реализует ряд крупномасштабных проектов, направленных на пропаганду произведений национально-этнической культуры. В рамках проекта Центра мугама "Жемчужины этнической музыки" музыканты из Греции, Италии, Австрии, Израиля и ряда других стран вместе с азербайджанскими исполнителями мугама выступали с концертными программами. Также Центром мугама были организованы концерты азербайджанских музыкантов в Швейцарии, Франции, Польше, Китае, Марокко, Индии, России, Грузии.

Целью выступления индийской танцевальной группы на сцене Международного центра мугама является взаимная популяризация фольклорного искусства Азербайджана и Индии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • Индийские танцы восхитили публику в Баку (ФОТО)
  • Индийские танцы восхитили публику в Баку (ФОТО)
  • Индийские танцы восхитили публику в Баку (ФОТО)
  • Индийские танцы восхитили публику в Баку (ФОТО)
  • Индийские танцы восхитили публику в Баку (ФОТО)
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